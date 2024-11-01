Última hora: 5 soldados de la OTAN desaparecen durante ejercicios de sigilo en Noruega — hallados luego de intensa búsqueda

Durante maniobras de entrenamiento en la remota región ártica de Finnmark, al norte de Noruega, cinco soldados no regresaron al punto de encuentro tras ejercicios de sigilo. La desaparición generó una operación de búsqueda con participación militar, policial y de Cruz Roja, que concluyó la mañana siguiente con el hallazgo de los efectivos. El caso plantea preguntas sobre la preparación, coordinación y los riesgos operativos en terrenos extremos.
| etiquetas: noruega , otan , gps , soldados
- ¡Gonzalez! ¡No le he visto hoy en los ejercicios de camuflaje!
- ¡Gracias sargento!
-¿Me queda bien la ropa de camuflaje?
+¿Quién ha dicho eso?
Entonces digo yo que ganarían ¿no? Esto es como Vetinari cuando suspendió la asignatura de camuflaje en sus estudios de asesino ... porque el profesor nunca le vio en clase.