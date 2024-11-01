edición general
4 meneos
69 clics

La última de DOOM es hacerlo funcionar en la pantalla de un vaper

Un usuario lo ha conseguido en un vaper Aspire PIXO

| etiquetas: última , doom , hacerlo , funcionar , pantalla , vaper
3 1 2 K 35 tecnología
1 comentarios
3 1 2 K 35 tecnología
#1 PerritaPiloto
Ya había sido ejecutado en un test de embarazo.
0 K 9

menéame