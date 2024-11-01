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La última conspiración de Lucía Etxebarría sobre las gafas virales de Sánchez... casi medio año después: "Tengo una sospecha"
Etxebarría aseguró tener la "sospecha" de que a Sánchez le estuvieran "dictando las respuestas" a través de un "pinganillo" en las gafas
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lucia etxebarria
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pedro sánchez
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#1
devilinside
Esta tía era tonta hace medio año, ayer, es tonta hoy y será tonta mañana
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#2
GuerraEsPaz
#1
y desde que sus padres eran novios
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#3
devilinside
#2
Y sus padres son padres y tíos de ella a la vez
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#10
Dene
#3
muy sutil..
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#11
devilinside
#10
Ella no lo captaría, así no me puede denunciar por injurias
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#8
elTieso
La salud mental, esa gran olvidada.
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#4
Almirantecaraculo
O es como clar kent, por el día presidente del gobierno y cuando se quita las gafas es Peligro, una Drag Queen.
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#7
devilinside
#4
Hostias, ahora tiene sentido lo de las saunas del suegro
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#6
angelitoMagno
Relacionada:
www.meneame.net/story/pinganillo-de-ayuso
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#5
GuerraEsPaz
¿PERO este señora ha tenido ideas alguna vez?¿como puede tener la mas minima idea de una sospecha si ni siquiera ha tenido la idea de escribir sus libros?
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#9
Hoypuedeserungrandia
Desde que el éxito no la acompaña escribiendo, esta completamente desmadrada y para llamar la atención se le ocurren este tipo de cosas, terminará diciendo que los extraterrestres han poseído a Sanchez.
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