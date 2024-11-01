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La última conspiración de Lucía Etxebarría sobre las gafas virales de Sánchez... casi medio año después: "Tengo una sospecha"

Etxebarría aseguró tener la "sospecha" de que a Sánchez le estuvieran "dictando las respuestas" a través de un "pinganillo" en las gafas

| etiquetas: lucia etxebarria , pedro sánchez , gafas , pinganillo , sospecha
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
devilinside #1 devilinside
Esta tía era tonta hace medio año, ayer, es tonta hoy y será tonta mañana
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GuerraEsPaz #2 GuerraEsPaz
#1 y desde que sus padres eran novios
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devilinside #3 devilinside
#2 Y sus padres son padres y tíos de ella a la vez
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Dene #10 Dene
#3 muy sutil..
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devilinside #11 devilinside
#10 Ella no lo captaría, así no me puede denunciar por injurias
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elTieso #8 elTieso
La salud mental, esa gran olvidada.
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#4 Almirantecaraculo
O es como clar kent, por el día presidente del gobierno y cuando se quita las gafas es Peligro, una Drag Queen.
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devilinside #7 devilinside
#4 Hostias, ahora tiene sentido lo de las saunas del suegro
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GuerraEsPaz #5 GuerraEsPaz
¿PERO este señora ha tenido ideas alguna vez?¿como puede tener la mas minima idea de una sospecha si ni siquiera ha tenido la idea de escribir sus libros?
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#9 Hoypuedeserungrandia
Desde que el éxito no la acompaña escribiendo, esta completamente desmadrada y para llamar la atención se le ocurren este tipo de cosas, terminará diciendo que los extraterrestres han poseído a Sanchez.
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menéame