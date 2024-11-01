¡Ulster, no te rindas! (1912)  

Este mapa aparece en una postal publicada por la editorial norirlandesa John Cleland & Son Ltd en 1912 y se enmarca dentro del proceso de Partición de Irlanda. Desde 1800, Irlanda había formado parte íntegra del Reino Unido. Esta unión no estuvo exenta de tensiones, dada la mayoría católica de Irlanda frente al protestantismo imperante en Gran Bretaña. Esto llevó a que a finales del siglo XIX se estableciera el Home Rule, un estatuto que dotaba de cierta autonomía a Irlanda dentro de la Unión.