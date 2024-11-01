·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7190
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
6952
clics
Comparación y evolución del tamaño de los submarinos por pais
4886
clics
Creencia en la vida después de la muerte (2022)
5532
clics
Boicot a la Vuelta
5467
clics
No pasarán
más votadas
840
Madrid reconoce haber pagado más de 5.000 millones de euros a los hospitales de Quirón en seis años de Gobierno de Ayuso
480
Un grupo de artistas judíos interrumpe un concierto de la BBC en Londres en apoyo a Palestina
756
Moreno Bonilla veta carreras de futuro en la pública y las deja solo para quienes paguen 46.000 euros en la privada
342
Alemania: Irlanda expresa su preocupación por la violencia policial en Berlín [ENG]
338
El motivo por el que los republicanos están destruyendo la Ciencia y ya de paso el poderío económico estadounidense
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
Ulises Conti y el piano como memoria
El artista argentino presenta su nuevo disco 'Angélica', un viaje íntimo dedicado a su madre fallecida: “Siempre supe que la composición era el lugar donde construiría mi refugio”.
|
etiquetas
:
música
,
ulises conti
,
piano
,
disco
,
angélica
1
0
0
K
13
ocio
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
13
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente