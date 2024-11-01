edición general
Ulises Conti y el piano como memoria

El artista argentino presenta su nuevo disco 'Angélica', un viaje íntimo dedicado a su madre fallecida: “Siempre supe que la composición era el lugar donde construiría mi refugio”.

