La UJI ofrece 450€ al mes para crear un videojuego sobre Vilafranca

‘Vilafranca Challenge’. Es el nombre con el que la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) ha bautizado a un videojuego ambientado en el patrimonio cultural de este pequeño pueblo de la provincia de Castellón. Un proyecto para el que universidad pública otorgará 4.500 euros en ayudas a aquellos estudiantes del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos que se animen a participar en su desarrollo.

#2 el_gran_reset *
veis todo ese dinero que hemos robado a los ciudadanos? pues es para gastarlo donde queráis
Pertinax #3 Pertinax
#2 No es magia.
Mimaus #6 Mimaus
#2 en la UPV se hacen muchos trabajos de este tipo por parte de los alumnos para empresas privadas, en forma de trabajos de grado y que les salen gratis a estas empresas. Si al menos aquí los estudiantes se ganan algo además de aprender, me parece una inversión perfecta. Mejor que regalarles 20000€ al sobrino del alcalde para que haga un logo con el canvas para alguna chorrada del ayuntamiento.
Cantro #7 Cantro *
Esto me recuerda a cuando hice mi proyecto de fin de carrera

Tuve que hacer una web para la Cámara de Comercio donde tenía como responsable de proyecto a una chica que después fue diputada autonómica

Si ya no tenía mucha fe en los políticos ahí terminé de perderla

Resulta que había un montón de documentación que subir y la campeona se pasó toda la mañana imprimiendo como una tonelada de papel

Y cuando me llega con semejante burrada le digo que se la había pedido en formato digital,…   » ver todo el comentario
#1 Jarod_mc
joder no pueden dar más vergüenza ajena
Mimaus #5 Mimaus *
#1 pues he visto proyectos similares o incluso de más envergadura encargados a alumnos para trabajos de clase o transversales y con este al menos les pagan. Y por lo que veo es solo para alumnos que cursen ese grado en concreto.
#4 Javiersoler
Por eso deben salir del gobierno ya la extrema derecha fascista.
Necesito un gobierno de coalición. De izquierdas, formados por los principales partidos de izquierdas y de oposición a la derecha.
Solo entonces dejaremos de desperdiciar el dinero de nuestro trabajo, es una pesadilla no llegar ni para alquilar un piso de mierda y que la mitad de ru trabajo se lo Gäste la derecha en mierdas.
En las próximas elecciones volvéis a votar por un gobierno de seré ha en vez de uno progresia que termine con esto.
Viva psoe, sumar y podemos
