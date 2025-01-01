La UJI ofrece 450€ al mes para crear un videojuego sobre Vilafranca

‘Vilafranca Challenge’. Es el nombre con el que la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) ha bautizado a un videojuego ambientado en el patrimonio cultural de este pequeño pueblo de la provincia de Castellón. Un proyecto para el que universidad pública otorgará 4.500 euros en ayudas a aquellos estudiantes del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos que se animen a participar en su desarrollo.