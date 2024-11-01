La UE prohíbe dos sustancias tóxicas en esmaltes y geles de uñas por riesgo de cáncer y problemas de fertilidad

Desde el 1 de septiembre de 2025, la Unión Europea ha prohibido el uso de dos ingredientes habituales en estos cosméticos: el TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylohosphine Oxide) y el DMPT (N,N-dimethyl-p-toluidine). Ambos han sido clasificados por La Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) y el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores como sustancias cancerigenas que pueden reducir la fertilidad y provocar irritaciones en la piel y los ojos.