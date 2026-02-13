La UE limitará la preferencia europea a sectores estratégicos como la defensa, el espacio o la IA

El francés Emmanuel Macron, el principal defensor de estas políticas, ha intentado abanderar esta propuesta para dar un trato de favor a las empresas europeas, sobre todo en la contratación pública, y levantar más inversión para crear competidores. Insiste en que no se trata de “proteccionismo”, sino de que la UE se proteja de la competencia como China o EE.UU.. Sin embargo, el alemán Friedrich Merz no lo ve con tanto ímpetu. Tampoco la Italia de Giorgia Meloni. Son potencias básicamente exportadoras