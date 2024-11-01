La UE da pasos para restringir la edad de acceso a redes sociales: "Enganchan a los niños a algoritmos manipuladores"

Von der Leyen ha explicado que “en tan solo 15 años, en toda la UE, los niños de 9 a 15 años pasaron más del doble del tiempo que pasan frente a pantallas y redes sociales. Estas aplicaciones funcionan tal como fueron diseñadas: para atraer y enganchar a los niños a algoritmos manipuladores que, en última instancia, están diseñados, seamos francos, para generar beneficios para los multimillonarios tecnológicos de Silicon Valley. Este negocio no es para caridad”. En mayo, ya se presentó una propuesta, encabezada por Grecia, Francia y España.
| etiquetas: redes sociales , dependencia , algoritmos , manipulación
#6. Habla con jóvenes españoles. Yo mismo quedo sorprendido de como la "extrema derecha" les come el coco con videos cortos y mensajes de odio que les acaban calando precisamente porque no prestan atención a los directos de las sesiones plenarias y porque cada vez tienen menos perspectivas de futuro. El problema es que la "extrema derecha" tampoco ofrece futuro, ofrece pasado, un pasado muy oscuro.