La UE da pasos para restringir la edad de acceso a redes sociales: "Enganchan a los niños a algoritmos manipuladores"

La UE da pasos para restringir la edad de acceso a redes sociales: "Enganchan a los niños a algoritmos manipuladores"

Von der Leyen ha explicado que “en tan solo 15 años, en toda la UE, los niños de 9 a 15 años pasaron más del doble del tiempo que pasan frente a pantallas y redes sociales. Estas aplicaciones funcionan tal como fueron diseñadas: para atraer y enganchar a los niños a algoritmos manipuladores que, en última instancia, están diseñados, seamos francos, para generar beneficios para los multimillonarios tecnológicos de Silicon Valley. Este negocio no es para caridad”. En mayo, ya se presentó una propuesta, encabezada por Grecia, Francia y España.

frankiegth
#0. No como los partidos políticos europeos... que con sus "algoritmos sociales" enganchan a los jóvenes y adultos a sus filas y a sus filias...
Macadam
#2 No como los partidos políticos fuera de europa... que con sus "algoritmos sociales" enganchan a los jóvenes y adultos a sus filas y a sus filias... :shit:
frankiegth
#3. A cada cual lo que le toca.

#6. Habla con jóvenes españoles. Yo mismo quedo sorprendido de como la "extrema derecha" les come el coco con videos cortos y mensajes de odio que les acaban calando precisamente porque no prestan atención a los directos de las sesiones plenarias y porque cada vez tienen menos perspectivas de futuro. El problema es que la "extrema derecha" tampoco ofrece futuro, ofrece pasado, un pasado muy oscuro.
CerdoJusticiero
#2 Sí, joder, bien dicho. Vas por la calle y no hay más que chavales completamente absortos viendo directos de sesiones plenarias del parlamento europeo, o compartiendo las actas de la última sesión de revisión de las ayudas al maíz en un ayuntamiento del sur de Alemania.
Zerjillo
Pese a que veo muy bien intentar retrasar el uso de las redes sociales a los niños lo máximo posible, no es algo que la mayoría de padres tengan tan claro. De hecho en España la edad mínima legal para abrirse cuentas en RR.SS es 14 años y creo que lo están aumentando a 16. Y sin embargo no lo cumple ni el tato y aquí no pasa nada. No hay conciencia de los riesgos que conlleva. Por otro lado, como pasa con alcohol y tabaco, es muy difícil intentar concienciar y restringir su uso si están inherentemente asociados al ocio: "niño. Tú no bebas, mientras que mi diversión (que no oculto) es salir a beber y a fumar". Normal que no cuaje mucho cuando prácticamente ningún adulto da ejemplo a sus vástagos.
Findeton
Los políticos haciendo de padres... mala cosa.
doppel
#1 por qué esto no, pero la comida basura sí, siendo mucho más dañina ?
Findeton
#8 Estoy de acuerdo, eso es algo que han de controlar los padres también.
frankiegth
#8. Porque cuando los políticos nos hablan en nombre de " la seguridad de los niños " en realidad lo que pretenden en colarnos leyes y normativas para controlar indiscriminadamente a todos los adultos. El mejor ejemplo es la matanza indiscriminada de niños en Palestina que ha pasado "desapercibida" por "nuestros" políticos durante dos años.
agente_naranja
A mí me han salido en Ivoox anuncios de instagram promoviendo esto de la identidad digital…y ahí es cuando me preocupo, cuando una empresa tan corrupta como Meta me está diciendo que esto es una buena idea, y encima pagan anuncios para promoverlo, me hace concluir que esta preocupación de los gobiernos por implantar este sistema se basa simplemente en intereses oscuros
