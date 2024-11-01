edición general
La UE da luz verde a la opacidad bancaria en los préstamos: la entidad no tiene que explicarte cómo calcula los índices

Varapalo del TJUE a los consumidores: la justicia europea sentencia que el banco no tiene obligación de detallar el funcionamiento técnico de tu hipoteca. Según el fallo, como los índices son oficiales, la entidad queda eximida de dar explicaciones: si es público, búscate la vida en el BOE. Una resolución que blinda a la banca y asume que el ciudadano debe descifrar la ingeniería financiera por su cuenta. La sentencia da "carpetazo" jurídico a miles de demandas pendientes en España, donde el IRPH ha sido objeto de litigio durante años.

Supercinexin #1 Supercinexin
Vamos a volver a recordar a quién han votado los europeos. Para que no hayan sorpresas.  media
tul #2 tul
#1 como si importara, se trata de países donde se vota porque así lo quiso el amo gringo y se dejara de votar exactamente por la misma razon
