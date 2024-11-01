La UE cierra un acuerdo para recortar las normas verdes en una importante victoria para la iniciativa de desregulación de von der Leyen [ENG]

Más del 80 por ciento de las empresas europeas quedarán liberadas de sus obligaciones de información medioambiental después de que las instituciones de la UE alcanzaran el lunes un acuerdo sobre una propuesta para recortar las normas verdes. El acuerdo es una importante victoria legislativa para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su esfuerzo por reducir la burocracia para las empresas, una de las misiones definitorias de su segundo mandato.
| etiquetas: ue , desregulación , normas , verdes , von der leyen
La ciencia siempre supo de sobras que la "transición verde" de Europa era una puta estafa que no iba a arreglar nada porque el problema es el sistema.
Eso sí, muchos se han llenado los bolsillos, como siempre pasa con estas cosas.
claro claro www.iea.org/reports/electricity-mid-year-update-2025/supply-renewables
Punto 1: La electricidad es el 30% de toda la energía que consumimos.
Punto 2: Deslocalizar la producción a otros países te da unos números de emisiones y consumo superchachis pero, por desgracia, si consumes los productos que se fabrican para ti en otros países, estás emitiendo igualmente aunque no lo queramos reconocer porque va en contra del relato.
Punto 3: Ni por esas hemos conseguido que deje de aumentar el consumo de fósiles aquí en Europa. Aumenta menos que en otros… » ver todo el comentario
"Ser los únicos que luchan contra el cambio climático es de parguelas".
[1] Subida de la derecha tradicional y la "ultra", retroceso de la izquierda tradicional y de los verdes.
Esta tipa es infinitamente más que mala.
La solución es quitar el led y desenchufar el buzzer.
Plan sin fisuras....