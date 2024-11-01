edición general
La UE cierra un acuerdo para recortar las normas verdes en una importante victoria para la iniciativa de desregulación de von der Leyen [ENG]

Más del 80 por ciento de las empresas europeas quedarán liberadas de sus obligaciones de información medioambiental después de que las instituciones de la UE alcanzaran el lunes un acuerdo sobre una propuesta para recortar las normas verdes. El acuerdo es una importante victoria legislativa para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su esfuerzo por reducir la burocracia para las empresas, una de las misiones definitorias de su segundo mandato.

ipanies #1 ipanies
Lo llevaba en su programa electoral... No ponerse nerviosos!!! :troll:
#5 Dav3n *
#_4 Nunca fue una lucha contra el CC sino un teatro para vender que estaban haciendo algo.

La ciencia siempre supo de sobras que la "transición verde" de Europa era una puta estafa que no iba a arreglar nada porque el problema es el sistema.

Eso sí, muchos se han llenado los bolsillos, como siempre pasa con estas cosas.
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#5 " la "transición verde" de Europa era una puta estafa que no iba a arreglar nada porque el problema es el sistema."

claro claro www.iea.org/reports/electricity-mid-year-update-2025/supply-renewables
#11 Dav3n
#7 A ver, Pixote:

Punto 1: La electricidad es el 30% de toda la energía que consumimos.

Punto 2: Deslocalizar la producción a otros países te da unos números de emisiones y consumo superchachis pero, por desgracia, si consumes los productos que se fabrican para ti en otros países, estás emitiendo igualmente aunque no lo queramos reconocer porque va en contra del relato.

Punto 3: Ni por esas hemos conseguido que deje de aumentar el consumo de fósiles aquí en Europa. Aumenta menos que en otros…   » ver todo el comentario
#4 Abril_2025
Traducción

"Ser los únicos que luchan contra el cambio climático es de parguelas".
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Bueno, teniendo en cuenta el resultado de las últimas elecciones europeas [1], es lo que los ciudadanos parecían querer.

[1] Subida de la derecha tradicional y la "ultra", retroceso de la izquierda tradicional y de los verdes.
JackNorte #3 JackNorte
No es posible volver atras sin levantar las prohibiciones a Rusia. Cualquiier medida sin combustibles baratos es bastante absurda.
aupaatu #2 aupaatu *
Al final van ha conseguir hacernos independentistas de nuestra terraza de bar con bandera pirata
#10 pirat *
Con esta purria elegimos muerte.
Esta tipa es infinitamente más que mala.
#8 Poligrafo
Von der Mierden.
#9 angar300
Esto es como cambiar el cesped natural por el de plástico. Sigue siendo verde, pero no es lo mismo...
SerVicius #12 SerVicius
Vamos en un avion con el chivato de low fuel pitando como loco.
La solución es quitar el led y desenchufar el buzzer.
Plan sin fisuras....
