La UE cierra un acuerdo para recortar las normas verdes en una importante victoria para la iniciativa de desregulación de von der Leyen [ENG]

Más del 80 por ciento de las empresas europeas quedarán liberadas de sus obligaciones de información medioambiental después de que las instituciones de la UE alcanzaran el lunes un acuerdo sobre una propuesta para recortar las normas verdes. El acuerdo es una importante victoria legislativa para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su esfuerzo por reducir la burocracia para las empresas, una de las misiones definitorias de su segundo mandato.