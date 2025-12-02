edición general
Ucrania utilizó drones navales para atacar dos petroleros rusos en el Mar Negro, revela funcionario

Ucrania utilizó drones navales Sea Baby, de fabricación nacional, para atacar dos petroleros rusos en el Mar Negro, reveló el sábado a The Associated Press un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania.

#13 xamelot
Hay que ser gilipollas para atacar petroleros y poder derramar crudo cerca de las costas de tus vecinos con lo que ello conlleva. A veces no me creo lo que somos capaces de hacer.
Don_Pixote #17 Don_Pixote
#13 normalmente Ucrania es una plebeya que tiene que pedir permiso para todo :roll: :roll:

¿Ahora me vas a decir que esto no tiene la aprobacion directa de Erdogan?
#3 Dav3n *
Cuando los corruptos se ven acorralados la única salida es más guerra, más estado de excepción y más muertes.

Vamos, es de cajón porque esto no sirve para cumplir con ningún objetivo estratégico de Ucrania en estos momentos. Llevan tirando al petróleo ruso mucho tiempo sin éxito alguno de cara al desgaste ruso...

O firman la rendición o no quedará nada de Ucrania. Por tanto, cual es el objetivo de ésto o de inventar drones e injerencias rusas casi a diario? Justo ahora con el megaescándalo…   » ver todo el comentario
Don_Pixote #16 Don_Pixote
#3 "Cuando los corruptos se ven acorralados la única salida es más guerra, más estado de excepción y más muertes."

Anda, has descrito a tu lider Putin perfectamente :-D , positivo
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#11 Que puedes buscar todas las noticias que se publicaron ese día, y quien dice lo de "el primero de los buques, que iba al puerto ruso de Novoroski, está «vacío» y se ha «incendiado debido a un factor externo a 28 millas (unos 45 kilómetros)» de la costa turca", es La Dirección General de Asuntos Marítimos de Turquía.

La información no la dio Ucrania
Duke00 #15 Duke00 *
#11 A ver si así queda más claro:

"Segun abc": No es según el ABC si no según la Dirección General de Asuntos Marítimos de Turquía como dice #8
"explociones no relacionadas con ataque": un factor externo, como dice la noticia, incluye también un ataque.
"ucraniano": no dice nada sobre Ucrania la noticia.

De todas maneras esa fue la noticia en los primeros momentos. Al día siguiente Ucrania sacó los vídeos del ataque.
RoterHahn #10 RoterHahn
#7
Piensa lo que quieras
#9 pozz
Son 3 los buques de la flota en la sombra de Rusia que fueron atacados en la ultima semana: Kairos, Virat y Mersin.

Los ucranianos publicaron un video del ataque al Kairos.
x.com/NOELreports/status/1994728281896046841
RoterHahn #1 RoterHahn
Relacionada.
Segun abc, explociones no relacionadas con ataque ucraniano.
www.abc.es/internacional/registradas-explosiones-dos-petroleros-rusos-
Duke00 #2 Duke00
#1 ¿Dónde pone eso que afirmas?
RoterHahn #5 RoterHahn
#2
En la misma noticia al final.
La Dirección General de Asuntos Marítimos ha indicado que el primero de los buques, que iba al puerto ruso de Novoroski, está «vacío» y se ha «incendiado debido a un factor externo a 28 millas (unos 45 kilómetros)» de la costa turca.
RoterHahn #6 RoterHahn *
#4
Vete a #5
Y si, deberia de haberlo expuesto de otra manera.
Duke00 #7 Duke00 *
#5 Sigo sin ver donde pone lo que afirmas. Creo que te has puesto a reinterpretar a tu gusto.
RoterHahn #11 RoterHahn *
#8
¿Que quieres decirme con esto?
¿Que ha sido publicada?
Don_Pixote #14 Don_Pixote
#5 " factor externo " para los rusos suele ser un cigarrillo mal apagado equivalente a una carga explosiva que casualmente estaba en un dron ucraniano pasando por el lugar
0 K 7
eldarel #18 eldarel
#5 Entonces Turquía, ¿descarta el cigarro como causa?
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 En la noticia de ABC no aparece ninguna referencia a Ucrania, ni la menciona
