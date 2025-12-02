Ucrania utilizó drones navales para atacar dos petroleros rusos en el Mar Negro, revela funcionario

Ucrania utilizó drones navales Sea Baby, de fabricación nacional, para atacar dos petroleros rusos en el Mar Negro, reveló el sábado a The Associated Press un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania.
¿Ahora me vas a decir que esto no tiene la aprobacion directa de Erdogan?
Vamos, es de cajón porque esto no sirve para cumplir con ningún objetivo estratégico de Ucrania en estos momentos. Llevan tirando al petróleo ruso mucho tiempo sin éxito alguno de cara al desgaste ruso...
O firman la rendición o no quedará nada de Ucrania. Por tanto, cual es el objetivo de ésto o de inventar drones e injerencias rusas casi a diario? Justo ahora con el megaescándalo… » ver todo el comentario
Anda, has descrito a tu lider Putin perfectamente , positivo
La información no la dio Ucrania
"Segun abc": No es según el ABC si no según la Dirección General de Asuntos Marítimos de Turquía como dice #8
"explociones no relacionadas con ataque": un factor externo, como dice la noticia, incluye también un ataque.
"ucraniano": no dice nada sobre Ucrania la noticia.
De todas maneras esa fue la noticia en los primeros momentos. Al día siguiente Ucrania sacó los vídeos del ataque.
Piensa lo que quieras
Los ucranianos publicaron un video del ataque al Kairos.
Segun abc, explociones no relacionadas con ataque ucraniano.
En la misma noticia al final.
La Dirección General de Asuntos Marítimos ha indicado que el primero de los buques, que iba al puerto ruso de Novoroski, está «vacío» y se ha «incendiado debido a un factor externo a 28 millas (unos 45 kilómetros)» de la costa turca.
Vete a #5
Y si, deberia de haberlo expuesto de otra manera.
¿Que quieres decirme con esto?
¿Que ha sido publicada?