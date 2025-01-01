edición general
Ucrania hunde un barco ruso cargado con munición y piezas de drones iraníes en el mar Caspio (ING)

Ucrania lanzó un inédito ataque con drones contra el puerto ruso de Olya, en Astracán, hundiendo el carguero Port Olya-4, usado según Kiev para trasladar munición y piezas iraníes de drones Shahed. Es la primera vez que Ucrania impacta un buque en el mar Caspio. Imágenes muestran la nave semihundida y con graves daños, aunque la tripulación habría sido rescatada. El ataque coincide con nuevos golpes a refinerías rusas y refuerza la estrategia ucraniana de cortar suministros militares desde Irán.

Grahml
Es lo que tienen las guerras, que los atacados pues tendrán que defenderse sí o sí con los medios que tengan, independientemente de los acuerdos bilaterales que haga el atacante con países aleatorios que sólo se dedican a hacer el paripé.
Andreham
Si la tripulación ha sido rescatada, victoria total para todos.
