Ucrania: La carta de Melania a Putin por los niños de guerra

Trump entregó carta a Putin.. Kiev, niños secuestrados por Moscú. Así trascendió en medios internacionales, que citaron fuentes de "dos funcionarios de la Casa Blanca"

Supercinexin #4 Supercinexin
#2 A ver, hagamos un ejercicio de honestidad: suponte que el mundo entero entra en guerra y el caos es total y vas tú con tu hijito de 3-4 años, o hermanito, o sobrinito, o nietecito... y por putadas del destino tú vas a morir ahora mismo ya, pero para el niño puedes elegir:

- Mandarlo a los territorios rusos del Donbás, bajo el control de las tropas de Vladimir Putin.
- Mandarlo a casa de una familia de palestinos a Cisjordania.

¿Qué elegirías?

No vale mentir :troll:
8
Pertinax #6 Pertinax *
#4 Yo le mandaría a la tuya. Estoy seguro de que no sería el primero que acoges, ni de que toda tu militancia se basa en comentar en Menéame, tú te implicas. Puestos en falsos dilemas...
7
Supercinexin #14 Supercinexin
#6 Yo le mandaría a la tuya.

Ok, eres muy ingenioso y te caigo muy mal, pero eso no responde a mi pregunta y además contigo no estaba hablando.

#11 Le he dejado jugar con ventaja. Ni siquiera he mencionado a Gaza. En Cisjordania no hay Hamás, ni túneles, ni rehenes... es un enclave palestino "normal" del cual cuida nuestro pueblohermano Isra, que es muy buen chaval y el mejor colega más moral del mundo. Del otro lado, Donbás y las malvadas tropas de Vladimir. Veamos qué respuestas recibo (que no sean ataques personales como el de #6, claro, eso no cuenta).
1
Pertinax #15 Pertinax *
#14 Me caes cojonudamente, créeme, yo amo a todos por igual, comparto cañas con cualquiera. Simplemente me ha hecho gracia tu falso dilema. Rebuscado, pero gracioso. Inclúyete, no te cortes.
1
calde #11 calde
#4 Es Cisjordania están jodidos sin duda, pero peor habría sido poner Gaza, que es donde más están muriendo. El gilipollas ese seguro que aún tendría más que decir ...
1
calde #1 calde
De los niños de Palestina, la muy hdp no se acuerda, claro. Espero que Putin lo incluya en su respuesta, con un título enorme que diga:

"HIPÓCRITA"

Bueno, mejor que Putin se ciña a lo "políticamente correcto", si no, no se acaba la guerra. Eso que se lo recuerden los que visiten estos días las rss de la falsa esta.
4
#2 guillersk
#1 osea, que tiene que interesarle lo que tú digas, sino, fascista
11
calde #5 calde
#2 Pero, a ver listillo, quién le da a Israel las bombas que luego matan a los niños en Israel, eh???

Quién veta en la ONU cualquier resolución en favor de parar el genocidio de Israel o de que el TPI actúe, eh???

Vete a tomar por culo, anda!
1
calde #17 calde
#5 corrijo la frase para evitar malentendidos:

"que luego matan a los niños en Israel"

por

"que luego matan a los niños en Palestina"

Que bastante sufren ya como para que acabemos integrando el relato sionista también nosotros aunque sea por error.
0
Malinke #7 Malinke
#2 tú sabes que a Melania no le importan nada esos niños, ni los de Palestina, sólo es publicidad.
0
calde #8 calde
#7 pues eso, hipócrita, o cínica, o hdp, lo que tú prefieras. A la carta.
0
Malinke #21 Malinke
#8 supongo que un juguete, pero tampoco la conozco de nada para saber es una hdp o tonta, sea lo que sea, nada bueno.
0
#10 diablos_maiq *
#7 ¿Tú no te preocupas por tu alimentación? :troll:
0
Malinke #19 Malinke
#10 esperemos que se haya ganado la cena.
0
jonolulu #20 jonolulu *
#2 Fascista es interesarse por su color de piel u origen.

Más aún cuando eres partícipe necesario en el genocidio
0
ur_quan_master #24 ur_quan_master *
#2 es que los están matando de hambre hoy mismo.

Santa hipocresía.
0
balancin #12 balancin
#1 no te parece hipócrita que Rusia no haya ayudado a Irán, ni Siria?
Pues a Irán no le hizo np gracia.

Luego he de suponer que ese desfile entre f36 sobre alfombra roja, les habrá dejado el humor aún peor.

Puestos a señalar hipocresías, las hay en todas partes
2
calde #16 calde
#12 No, eso lo que me da que pensar es que no tienes muy claro el significado de la palabra "hipocresía". Ahí como mucho podrías hablar de que Rusia ha faltado a sus posibles alianzas si no ha dado el apoyo acordado (cosa que desconozco), pero lo de hipocresía, comparado con lo de Melania con los niños? Creo que Melania ha marcado un nuevo nivel de hipocresía difícil de alcanzar. Y de cinismo. Complemtamente absurdo. Demuestra que es tan mierda de persona como ese al que le lame lo…  media   » ver todo el comentario
0
suppiluliuma #22 suppiluliuma *
#1 A ver, que yo me entere:

- Putin lleva tres años invadiendo a sangre y fuego Ucrania, con una orgía de torturas, violaciones y asesinato.
- Melania Trump le escribe una carta pidiendo que se enrolle un poco y deje de secuestrar niños.

Para ti, el monstruo moral al que hay que criticar es Melania Trump. Eres la monda. xD
1
calde #23 calde *
#22 No, yo no he elegido entre los dos. Es que EEUU está siendo responsable directo de lo que sucede en Gaza ahora mismo. Y por tanto, claro que es hipócrita que si ellos están matando de hambre y con bombardeos a decenas de miles de niños en Gaza, venga ella a dar lecciones precisamente de eso. Lo cual es muy obvio, así que dejad de disimular si vuestra ceguera se llama fascismo.

Y te amplío la info en #18 por si necesitas más.
0
luiggi #25 luiggi
#1 Qué bobadas. Ya puestos tú eres un hipócrita por acordarte de Palestina y no de Sudán o Etiopía, con muchas más víctimas.

A mí me parece muy positivo, independientemente de posibles intenciones o intereses, que aproveche el momento para pedir que 20,000 niños secuestrados por Rusia regresen con sus familias.

Dicho esto, que es lo más importante, hay que destacar que Melani es originaria de Eslovenia y conoce bien la mano negra rusa en la europa oriental y los crímenes rusos en ucrania le…   » ver todo el comentario
0
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Fascista y criminal Putin
5
Cuñado #13 Cuñado
Menos mal, ya pensaba que las primeras damas se habían olvidado de hacer sus cositas de primeras damas. Espero que próximamente organice una cena benéfica para arreglar el tejado de una iglesia.

 media
1
calde #18 calde *
#13 A ver si les cae encima por lo menos... hasta siento cierta decepción, pensaba que ella podía ser un poco decente. Aunque... ahora que reviso la polémica aquella de aquel vestido con las letras... :-O

"I really don't care about" cuando visita un refugio para niños???

Ostia! A ver si va a ser aún peor ella??? :-O :-O :-O

www.revistavanityfair.es/poder/articulos/por-supuesto-que-melania-esta  media
1
calde #9 calde
Ya tenemos por aquí otra vez a Elenacoures1 en#_3 haciendo el ridículo aprovechándose de que en Menéame se puede bloquear a todo dios sin repercusiones (aunque quizas sea porque tus comentarios son una mierda que no merecen un sitio aquí.... quizás, sólo....)
2

