Ucrania: La carta de Melania a Putin por los niños de guerra

Trump entregó carta a Putin.. Kiev, niños secuestrados por Moscú. Así trascendió en medios internacionales, que citaron fuentes de "dos funcionarios de la Casa Blanca"
- Mandarlo a los territorios rusos del Donbás, bajo el control de las tropas de Vladimir Putin.
- Mandarlo a casa de una familia de palestinos a Cisjordania.
¿Qué elegirías?
No vale mentir
Ok, eres muy ingenioso y te caigo muy mal, pero eso no responde a mi pregunta y además contigo no estaba hablando.
#11 Le he dejado jugar con ventaja. Ni siquiera he mencionado a Gaza. En Cisjordania no hay Hamás, ni túneles, ni rehenes... es un enclave palestino "normal" del cual cuida nuestro pueblohermano Isra, que es muy buen chaval y el mejor colega más moral del mundo. Del otro lado, Donbás y las malvadas tropas de Vladimir. Veamos qué respuestas recibo (que no sean ataques personales como el de #6, claro, eso no cuenta).
"HIPÓCRITA"
Bueno, mejor que Putin se ciña a lo "políticamente correcto", si no, no se acaba la guerra. Eso que se lo recuerden los que visiten estos días las rss de la falsa esta.
Quién veta en la ONU cualquier resolución en favor de parar el genocidio de Israel o de que el TPI actúe, eh???
Vete a tomar por culo, anda!
"que luego matan a los niños en Israel"
por
"que luego matan a los niños en Palestina"
Que bastante sufren ya como para que acabemos integrando el relato sionista también nosotros aunque sea por error.
Más aún cuando eres partícipe necesario en el genocidio
Santa hipocresía.
Pues a Irán no le hizo np gracia.
Luego he de suponer que ese desfile entre f36 sobre alfombra roja, les habrá dejado el humor aún peor.
Puestos a señalar hipocresías, las hay en todas partes
- Putin lleva tres años invadiendo a sangre y fuego Ucrania, con una orgía de torturas, violaciones y asesinato.
- Melania Trump le escribe una carta pidiendo que se enrolle un poco y deje de secuestrar niños.
Para ti, el monstruo moral al que hay que criticar es Melania Trump. Eres la monda.
Y te amplío la info en #18 por si necesitas más.
A mí me parece muy positivo, independientemente de posibles intenciones o intereses, que aproveche el momento para pedir que 20,000 niños secuestrados por Rusia regresen con sus familias.
Dicho esto, que es lo más importante, hay que destacar que Melani es originaria de Eslovenia y conoce bien la mano negra rusa en la europa oriental y los crímenes rusos en ucrania le… » ver todo el comentario
"I really don't care about" cuando visita un refugio para niños???
Ostia! A ver si va a ser aún peor ella???
