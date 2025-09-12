Ucrania alcanza el principal puerto petrolero de Rusia en el Báltico con varios drones

Drones ucranianos han obligado a detener la actividad en Primorsk, desde donde Rusia gestiona más de 60 millones de toneladas de petróleo al año. En el mismo día en que Rusia desafía a Occidente con unas maniobras militares a gran escala junto a sus fronteras europeas, Ucrania ha impactado con sus drones el principal puerto petrolero de Moscú en el Báltico, situado en Primorsk, a más de 1.000 kilómetros de la frontera con Ucrania.