Ucrania alcanza el principal puerto petrolero de Rusia en el Báltico con varios drones

Drones ucranianos han obligado a detener la actividad en Primorsk, desde donde Rusia gestiona más de 60 millones de toneladas de petróleo al año. En el mismo día en que Rusia desafía a Occidente con unas maniobras militares a gran escala junto a sus fronteras europeas, Ucrania ha impactado con sus drones el principal puerto petrolero de Moscú en el Báltico, situado en Primorsk, a más de 1.000 kilómetros de la frontera con Ucrania.

#4 guillersk
Pues el Báltico está lejos de cojones del frente
WcPC #6 WcPC
#4 ¿Quien está diciendo que los misiles han salido de Ucrania?
#9 R2dC
#4 Que gaseoducto ni que gaseoducto
Veelicus #3 Veelicus
Ahora mismo Rusia esta lejos de conquistar Odessa, pero si algun dia lo consiguiera, Ucrania como estado tendria graves problemas para subsistir como tal
WcPC #7 WcPC
A ver si lo pillamos, este ataque es sobre Rusia, pero lo que hace es perjudicar a Europa, ese puerto se utilizaba para enviar combustible a Europa, Rusia puede exportar desde otras zonas de Rusia a otras regiones...
Esto es como aquel ataque al gaseoducto...
Y la gente lo celebra en Europa.
La poca capacidad de comprensión de las consecuencias sobre la UE de las acciones de Ucrania es impresionante.
aupaatu #2 aupaatu
Odesa Rusia lo tiene más cerca si se trata de destruir la economía de Ucrania.
Lo único que les puede librar es les intereses quedarse con Odesa.
#5 Joaker
#2 Llevan mas de 3 años bombardeando Odesa. Rusia ha hecho todo lo que ha podido por destruir la infraestructura electrica e industrial de pais.
aupaatu #8 aupaatu *
#5 Atacan a barcos y a la ciudad no a a las infraestructuras que pueden paralizar el puerto y creo que tienen capacidad y misiles para hacerlo.
#10 Joaker
#8 www.reuters.com/world/russian-missile-strike-odesa-port-infrastructure

Esto es de hace dos meses. Incapacitar un puerto a cientos de kilometros no es tan facil.
#1 khalil
Sí, Bien. Pero solamente si estos ataques son constantes podrán impedir que opere ese puerto.

En una guerra de desgaste, el disparar más barato es lo que da la victoria.
