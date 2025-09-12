Ucrania alcanza el principal puerto petrolero de Rusia en el Báltico con varios drones

Drones ucranianos han obligado a detener la actividad en Primorsk, desde donde Rusia gestiona más de 60 millones de toneladas de petróleo al año. En el mismo día en que Rusia desafía a Occidente con unas maniobras militares a gran escala junto a sus fronteras europeas, Ucrania ha impactado con sus drones el principal puerto petrolero de Moscú en el Báltico, situado en Primorsk, a más de 1.000 kilómetros de la frontera con Ucrania.
Esto es como aquel ataque al gaseoducto...
Y la gente lo celebra en Europa.
La poca capacidad de comprensión de las consecuencias sobre la UE de las acciones de Ucrania es impresionante.
Lo único que les puede librar es les intereses quedarse con Odesa.
Esto es de hace dos meses. Incapacitar un puerto a cientos de kilometros no es tan facil.
En una guerra de desgaste, el disparar más barato es lo que da la victoria.