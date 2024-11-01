edición general
Ucrania admite que las tropas rusas entraron en la región clave de Dnipropetrovsk

Aunque Rusia informó que sus soldados llegaron a la aldea de Zaporizke, Ucrania insiste en que mantiene el control del área.

