La UCO se lo pone fácil al juez Peinado

La conclusión es que al juez Peinado se le están cerrando todas las vías de investigación sin encontrar indicios que demuestren la existencia de los delitos que se quieren imputar a Begoña Gómez, al que dicen es su “socio”, el empresario Juan Carlos Barrabés, y a su secretaria particular Cristina Álvarez, que tiene rango de directora de programas de Presidencia del Gobierno. Es por ese motivo de que, a pesar de haber sido advertido por sus superiores, no quiere cerrar la vía del rescate de Air Europa.