La UCO se lo pone fácil al juez Peinado

La conclusión es que al juez Peinado se le están cerrando todas las vías de investigación sin encontrar indicios que demuestren la existencia de los delitos que se quieren imputar a Begoña Gómez, al que dicen es su “socio”, el empresario Juan Carlos Barrabés, y a su secretaria particular Cristina Álvarez, que tiene rango de directora de programas de Presidencia del Gobierno. Es por ese motivo de que, a pesar de haber sido advertido por sus superiores, no quiere cerrar la vía del rescate de Air Europa.

ipanies
La mejor manera de que se termine con el lawfare en España es que lo sufra el PSOE, si se lo hacen a la izquierda, vascos, catalanes, ecologistas, animalistas y de más fauna no sale casi ni en las noticias...
Ala, amigos "socialistas" a disfrutar de lo ignorado durante décadas ;)
Barriales
Viva España!!!!
Viva el rey!!!!
y Viva el orden y la ley!!!!!!
Franco, Franco, Franco!!!!
alcama
Por cierto

La Audiencia avala a Peinado sobre la malversación en el caso de Begoña Gómez y apunta a La Moncloa
Los magistrados señalan un “estructura institucionalizada de poder” y anulan la primera declaración como testigo de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno
elpais.com/espana/2025-06-25/la-audiencia-avala-a-peinado-sobre-la-mal

Vamos, que no es "un juez loco" , como nos quiere vender el sanchismo
alcama
Es falso que no haya indicios contra Begoña Gomez .
Los hay. Por eso está imputada.
De hecho hay correos en los que se puede ver que usa a personal de Moncloa para gestionar asuntos de sus negocios privados.
Y esto solo en lo relativo a un posible caso de malversación.
Respecto a la la sustracción de software de la universidad , tambien hay pruebas y por eso tambien está imputada.

Repetir muchas veces que "no hay pruebas" es engañar al lector. Es repetir algo esperando que el lector no lo compruebe y acabe repitiendo, cual mantra, lo que quiera la prensa afin al regimen sanchista
menéame