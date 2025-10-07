La UCO detecta pagos de Koldo para viajes de tren vinculados a encuentros privados de Ábalos

El viaje del exministro de Transportes José Luis Ábalos al Parador de Teruel en septiembre de 2020 vuelve a estar bajo la lupa. El informe sobre la situación patrimonial del diputado por el Grupo Mixto de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que su exasesor Koldo García abonó varios billetes de tren para personas que habrían mantenido "encuentros de carácter personal" con el exsecretario de Organización del PSOE.