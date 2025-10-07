La UCO detecta pagos de Koldo para viajes de tren vinculados a encuentros privados de Ábalos

El viaje del exministro de Transportes José Luis Ábalos al Parador de Teruel en septiembre de 2020 vuelve a estar bajo la lupa. El informe sobre la situación patrimonial del diputado por el Grupo Mixto de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que su exasesor Koldo García abonó varios billetes de tren para personas que habrían mantenido "encuentros de carácter personal" con el exsecretario de Organización del PSOE.
El otro día había monedas en los sobres, hoy 490€ en trenes
Al talego con los chorizos
Dicho esto, la UCO va a dar alguna explicación de porque tuvieron que intervenir los Mossos para sacar a la luz los millones del caso Montoro?
Y el FG por una teórica filtración de un chorizo mindungui en el banquillo.
490€ oiga usted !!!! Paren las rotativas!!!!
Por otra parte, si los investigadores tienen que escrutar hasta ese nivel, es que se están agarrando a un clavo ardiendo.
Por favor , que miren propiedades y cuentas en el extranjero, y, si no encuentras nada es que se lo gastó en putas y vino.