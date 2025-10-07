edición general
La UCO detecta pagos de Koldo para viajes de tren vinculados a encuentros privados de Ábalos

El viaje del exministro de Transportes José Luis Ábalos al Parador de Teruel en septiembre de 2020 vuelve a estar bajo la lupa. El informe sobre la situación patrimonial del diputado por el Grupo Mixto de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que su exasesor Koldo García abonó varios billetes de tren para personas que habrían mantenido "encuentros de carácter personal" con el exsecretario de Organización del PSOE.

8 comentarios
Kantinero
La UCO detecta, quién filtra?
El otro día había monedas en los sobres, hoy 490€ en trenes
Al talego con los chorizos
Dicho esto, la UCO va a dar alguna explicación de porque tuvieron que intervenir los Mossos para sacar a la luz los millones del caso Montoro?

oceanon3d
#2 Pues la tal Leire/fontanera andaba tras el Coronel Balas ... y visto lo visto en los últimos meses se va cargadando de razones.

Y el FG por una teórica filtración de un chorizo mindungui en el banquillo.

#3 Jodere
La Uco patriótica detecta lo que a ella le interesa, mas de 100 días esta esperando la jueza del novio de Ayuso los informes que les pidió.

oceanon3d
#3 Y el juez Catalán con el caso Miontoro dos años esperando. El mismo Coronel Balas de este informé por cierto.

490€ oiga usted !!!! Paren las rotativas!!!!

Apotropeo
Si a un ministro español se le puede sobornar con un billete de tren es o que el AVE es carísimo , o que se les soborna con cualquier cosa.
Por otra parte, si los investigadores tienen que escrutar hasta ese nivel, es que se están agarrando a un clavo ardiendo.

Por favor , que miren propiedades y cuentas en el extranjero, y, si no encuentras nada es que se lo gastó en putas y vino.

nemesisreptante
En serio seguimos con la fiesta del parador que todo el mundo en el entorno de VOX dice que ocurrió pero de la que aún no han sido capaces de encontrar un solo testigo? No dan para más

Casiopeo
Por curiosidad ¿dónde está la ilegalidad de lo que publica esta noticia?

sotillo
#5 Creo que en UCO y sus filtraciones interesadas, lo mismo vemos a su cúpula sentada en el banquillo por tráfico de información


