Ubicación, ubicación, ubicación: Cómo el Nilo ayudó a una antigua ciudad sudanesa a prosperar durante siglos (ENG)

Arqueólogos examinaron el terreno sobre el que se asienta la ciudad para determinar qué procesos geológicos pudieron haber propiciado su exitoso asentamiento. Sus hallazgos sugieren que Napata, que floreció aproximadamente entre el 800 a. C. y el 100 d. C., debió su permanencia a un Nilo relativamente estable, que depositó arcilla durante milenios y formó una llanura aluvial fértil y densa, creando un paisaje que redujo el riesgo de inundaciones y, al mismo tiempo, mantuvo el acceso al agua.