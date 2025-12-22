La UB lleva el caso del catedrático Ramón Flecha a la Fiscalía por "indicios graves" de coerción sexual y psicológica

Polémica sin precedentes en la universidad española: el conocido como caso Flecha, las acusaciones por coerción sexual y psicológica denunciadas por 16 mujeres contra Ramón Flecha, el catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona (UB) y director de CREA (Community of Research on Excellence for All), centro de investigación especializado en casos de violencia sexual, llega a la Fiscalía por la "gravedad" de los indicios acumulados por el campus.