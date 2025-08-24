edición general
TVE suma a sus colaboradores al periodista que inventó los bulos de la "bomba lapa" y de los dos DNI del juez Peinado

La televisión pública convierte en uno de los referentes de sus informativos al director de 'El Plural', que lanzó una campaña para desacreditar a la UCO cuando ultimaba su informe sobre Santos Cerdán. En plena batalla del Gobierno contra la desinformación, TVE ha convertido en uno de los rostros más habituales de sus programas informativos al director de El Plural, José María Garrido. Se trata del periodista que fabricó bulos como el de la "bomba lapa" o el de los dos DNI del juez Peinado.

2 comentarios
Ovlak #1 Ovlak
Está el de la teoría de la conspiración del 11-M como para andar señalando los bulos ajenos.
radon2 #2 radon2
El panfleto de Pedro Jeta todo un experto en bulos.
