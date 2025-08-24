TVE suma a sus colaboradores al periodista que inventó los bulos de la "bomba lapa" y de los dos DNI del juez Peinado

La televisión pública convierte en uno de los referentes de sus informativos al director de 'El Plural', que lanzó una campaña para desacreditar a la UCO cuando ultimaba su informe sobre Santos Cerdán. En plena batalla del Gobierno contra la desinformación, TVE ha convertido en uno de los rostros más habituales de sus programas informativos al director de El Plural, José María Garrido. Se trata del periodista que fabricó bulos como el de la "bomba lapa" o el de los dos DNI del juez Peinado.