TVE sorprende con la aparición especial de Pedro Piqueras en 'Mañaneros', que opina así sobre la inmigración

Sorpresa en TVE. Este miércoles, Pedro Piqueras intervenía en 'Mañaneros 360' para analizar la llegada de migrantes en patera a una playa de Granada, donde varios bañistas intentaron retenerlos. Javier Ruiz conectaba con él para pedirle una valoración, no una noticia. “Hemos recurrido a ti como parte de esta tradición de verano de dar oportunidades a jóvenes becarios”, bromeaba el presentador. “Muchas gracias, me estaba aburriendo un poquito”, respondía con ironía el veterano periodista.
| etiquetas: pedro piqueras , mañaneros , opinión inmigracion , tve
También hay avaricia y miseria de personajillos que monetizan todo ese odio.
Al final, los partidos de odio y los supuestamente izquierdistas se dan la mano
