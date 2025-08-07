edición general
TVE sorprende con la aparición especial de Pedro Piqueras en 'Mañaneros', que opina así sobre la inmigración

Sorpresa en TVE. Este miércoles, Pedro Piqueras intervenía en 'Mañaneros 360' para analizar la llegada de migrantes en patera a una playa de Granada, donde varios bañistas intentaron retenerlos. Javier Ruiz conectaba con él para pedirle una valoración, no una noticia. “Hemos recurrido a ti como parte de esta tradición de verano de dar oportunidades a jóvenes becarios”, bromeaba el presentador. “Muchas gracias, me estaba aburriendo un poquito”, respondía con ironía el veterano periodista.

- ¡Terrible! ¡Apocalíptica!
#1 Seguramente volverá a TV1 para algun programa de noticias.
Dinero extranjero para financiar a los partidos del odio y campañas de odio de todo tipo.
También hay avaricia y miseria de personajillos que monetizan todo ese odio.
#3 Y dinero para financiar a partidos que fomenten esa inmigración que el capital ansia para alimentar su codicia por mano de obra abundante, barata, y precaria

Al final, los partidos de odio y los supuestamente izquierdistas se dan la mano

www.meneame.net/story/sumar-podemos-iu-piden-resto-formaciones-apoyar-

www.meneame.net/story/empresas-piden-meloni-mas-migracion-cubrir-emple

www.meneame.net/story/italia-aprueba-entrada-medio-millon-inmigrantes-
Muy acertadas sus declaraciones.
Menudo titular, de la afamada saga de "no te imaginas ,,," Estoy por votarlo sensacionalista o sensacionalista king size :troll:
