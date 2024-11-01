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TVE prepara un documental sobre el olvidado presidente comunista del Real Madrid

TVE prepara un documental sobre el olvidado presidente comunista del Real Madrid

Antonio Ortega fue un militar republicano que lideró el club durante la Guerra Civil

| etiquetas: televisión , fútbol , historia
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5 comentarios
6 2 1 K 64 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Una figura borrada de la historia oficial del Real Madrid (...) su nombre no aparece en la lista oficial de presidentes del club, donde existe un vacío entre la salida de Rafael Sánchez-Guerra y la llegada de Adolfo Meléndez tras la guerra... ¡uy, tito Floren manipulando la historia de su propio club... qué chiquillo!
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alfre2 #2 alfre2
Es la misma afición que se toma a guasa lo de gritar “Franco, Franco” a todo pulmón en el estadio cuando debuta Mastantuono, ¿cierto?

El sofisticado humor de la capital, incomprensible para el resto. >:-(
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Skiner #4 Skiner
#2 sofisticado fascista {0x1f44d}
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Skiner #3 Skiner *
Dice mucho del talante y valores que representa ese club esa secta.
♪ Y nada más ♪
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domadordeboquerones #5 domadordeboquerones
Ome po favo’, no esperaba menos.
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menéame