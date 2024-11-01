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TVE prepara un documental sobre el olvidado presidente comunista del Real Madrid
Antonio Ortega
fue un militar republicano que lideró el club durante la Guerra Civil
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fútbol
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historia
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#1
YSiguesLeyendo
... Una figura borrada de la historia oficial del Real Madrid (...)
su nombre no aparece en la lista oficial de presidentes del club
, donde existe un vacío entre la salida de Rafael Sánchez-Guerra y la llegada de Adolfo Meléndez tras la guerra...
¡uy, tito Floren manipulando la historia de su propio club... qué chiquillo!
2
K
33
#2
alfre2
Es la misma afición que se toma a guasa lo de gritar “Franco, Franco” a todo pulmón en el estadio cuando debuta Mastantuono, ¿cierto?
El sofisticado humor de la capital, incomprensible para el resto.
0
K
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#4
Skiner
#2
sofisticado
fascista
1
K
18
#3
Skiner
*
Dice mucho del talante y valores que representa
ese club
esa secta.
♪ Y nada más ♪
0
K
7
#5
domadordeboquerones
Ome po favo’, no esperaba menos.
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5
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El sofisticado humor de la capital, incomprensible para el resto.
sofisticadofascista ese clubesa secta.
♪ Y nada más ♪