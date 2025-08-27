Tus documentos de Word se guardarán en la nube automáticamente en Windows a partir de ahora [ENG]

Microsoft ha anunciado que está cambiando la ubicación de guardado por defecto de los documentos de Word en Windows. "Todo lo nuevo que crees se guardará automáticamente en OneDrive o en tu destino preferido en la nube", escribe Raúl Muñoz, jefe de producto de Microsoft [...] Muñoz respalda la decisión con media docena de ventajas para guardar documentos en la nube. Desde no perder nunca el progreso y acceder a ellos desde cualquier lugar hasta facilitar la colaboración y aumentar la seguridad y el cumplimiento de las normativas.