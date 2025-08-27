edición general
Tus documentos de Word se guardarán en la nube automáticamente en Windows a partir de ahora [ENG]

Microsoft ha anunciado que está cambiando la ubicación de guardado por defecto de los documentos de Word en Windows. "Todo lo nuevo que crees se guardará automáticamente en OneDrive o en tu destino preferido en la nube", escribe Raúl Muñoz, jefe de producto de Microsoft [...] Muñoz respalda la decisión con media docena de ventajas para guardar documentos en la nube. Desde no perder nunca el progreso y acceder a ellos desde cualquier lugar hasta facilitar la colaboración y aumentar la seguridad y el cumplimiento de las normativas.

Comentarios destacados:    
Uge1966
"por defecto". Se cambia en los ajustes y tema resuelto.
4
soberao
#2 Hay mucha gente en empresas y en la administración, que si esto no lo cambia el departamento que lleva lo de informática así se queda, esta gente de Microsoft lo sabe. Es robo de información confidencial porque copian tus archivo a su ordenador si tu consentimiento.
0
Khadgar
#4 Para las empresas y la administración existen las políticas de grupo que los administradores pueden configurar para que los usuarios no se tengan (o puedan) preocuparse de nada así que ahí tampoco debería ser un problema.

Y digo yo que el departamento de informática está para algo ¿no?
1
guillersk
#2 +1, no noticia en Office 465 ya es ssi
1
perrico
#6 Ya me contarás cómo lo hago con los documentos del curro. Algunos con macros que si intentas exportarlos casi se cuelga el Office.
1
pingON
#8 No he programado macros en ninguno de los dos entornos, pero digo yo que la lógica será programable en ambos entornos, si no es una exportación quizá sea posible una nueva implementación de las macros.

No estoy hablando de que sea fácil, ya digo, no es algo que haya experimentado.
0
ombresaco
#10 una nueva implementación de las macros.

Otra cosa es si merece la pena o no hacer la reimplementación (al final, el tiempo es coste)
0
javibaz
Así te puedo cobrar mensualmente por más espacio en la nube.
2
Alt126
Mas razones para no usar esta mierda de suite que no hace mas que añadir problemas a sus novedades.

Copilot en excel... pero no lo uses si quieres datos reales.
Autoguardado automático en la nube (y precisamente quien no sepa cambiarlo por defecto tampoco sabrá donde está la nube...).
Outlook hace siglos que no abre bien un mail html a no ser que lo adaptes a "sus manías".


Y como metamos Teams en el mismo pack ya es para pegarse un tiro.
1
spacos
Que alegria de no usar Windows. Windows 12 va a ser una gran cacho mie***da de spyware para entrenar a sus ia... entre otras cosas...
1
soberao
#3 Windows 12 será una distro Linux configurada para usar los servicios en nube de Microsoft.
0
makinavaja
Microsoft hace tiempo que en vez de soluciones proporciona problemas... :-D :-D
0
Tensk
#15 Pues se desconfigura y en paz ;)
0
Tensk
La opción por defecto a la nube la llevo viviendo años. Le dices "pos no, a local, guapi" y listo.
0
Alt126
#5 Nono, que como tengas one drive configurado él va a generar un nombre de archivo automático y guardará automáticamente el archivo en la nube sin que tú hagas nada. No es que sea la opción por defecto en el "guardar como..." es que se va a guardar por defecto sin preguntar.
0
Connect
Google hace lo mismo con sus Google Docs. Por defecto se va guardando en Drive. Como tienes entre 15 y 19 Gb gratuitas, si no borras va ocupando espacio y no puedes hacer cosas como la copia de seguridad de WhatsApp o acumular correos
0

