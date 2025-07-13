edición general
Turquía anuncia el cierre de su espacio aéreo a los vuelos israelíes

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha anunciado este viernes el cierre total del espacio aéreo turco y los puertos del país a los aviones y barcos israelíes. En un discurso pronunciado ante el Parlamento en Ankara, el jefe de la diplomacia turca ha confirmado además la suspensión de las relaciones comerciales con Israel, que llevan interrumpidas desde hace más de un año.

3 comentarios
johel #3 johel *
No os lleveis a engaño, podriais creer que Turquia no tiene conflictos con iSSrael por proximidad y etc... error. Las medidas que toma turquia son para defenderse de iSSrael, no son para apoyar a nadie. Y no, no lo digo porque Issrael sea un estado nazi, sea enemigo de cualquier pais libre y que deba desaparecer.

una pincelada grosera de como esta el percal;
pingON #2 pingON
pues sería una gran medida, ni dejarlos salir de su gheto
