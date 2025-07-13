Turquía anuncia el cierre de su espacio aéreo a los vuelos israelíes

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha anunciado este viernes el cierre total del espacio aéreo turco y los puertos del país a los aviones y barcos israelíes. En un discurso pronunciado ante el Parlamento en Ankara, el jefe de la diplomacia turca ha confirmado además la suspensión de las relaciones comerciales con Israel, que llevan interrumpidas desde hace más de un año.