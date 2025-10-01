edición general
El turismo devora el pulmón marino del Mediterráneo

Las actividades náuticas y la polución amenazan la posidonia, una planta esencial para la biodiversidad y el mayor sumidero de carbono del ‘Mare Nostrum’.

Mark_
Una cosita, que parece que se nos olvida: "el turismo" no es un ente mágico que se ha formado de la nada y se expande sin más. Ese turismo es cada persona que elige visitar unas zonas u otras. Ese turismo somos todos y cada uno de nosotros tomando decisiones a la hora de organizar unas vacaciones.

Por ejemplo, cuando eliges quedarte en un piso turístico y no en un hotel, o mejor aún, en un hostal familiar (que los hay). Cuando eliges comer en una franquicia y no en un restaurante…   » ver todo el comentario
mariopg
el turismo mata
sí, el tuyo también...
