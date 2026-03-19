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Turismo de borrachera en las fallas de Valencia: un modelo urbano insostenible

as Fallas de València vuelven a situar en el centro del debate la convivencia entre la actividad festiva y la vida cotidiana en el centro, agravada por el turismo de borrachera, una realidad que cada año es más evidente. Comerciantes y vecinos denuncian un modelo que, a su juicio, ha derivado en una ocupación descontrolada del espacio público, con especial impacto de las verbenas, las churrerías y otros puestos instalados por las mismas fallas, o independientes, sin el debido control. "El bando municipal de las fallas es una vergüenza, porque a

| etiquetas: valencia , fallas , 2026
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8 comentarios
6 1 1 K 84 ocio
#5 Suleiman *
Mientras el sector restauración/hotelero quieran, esto seguirá subiendo y no bajando.
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#4 kreator *
Todos los años desde que recuerdo, y son unos cuantos, el mismo debate.

Que si los guiris que si los mascletá que si las fallas que si las carpas que si los meados.

No hay una solución porque no interesa, los hoteles, bares, restaurantes, comercios quieren más turismo. El ayuntamiento pepero quiere toros y borrachos. Los falleros quieren su espacio (y a ser posible que el gasto se compense vendiendo mojitos, churros o sangría).

Cada año es peor que el anterior y todas las propuestas se…   » ver todo el comentario
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shinjikari #7 shinjikari
El hostelerato valenciano manda. Mucha suerte a sus pobres habitantes.
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#8 kreator
#7 ya hace dos o tres años que les han jodido pero bien. Carrefour tiene tiendas express que venden (de todo) cerveza a todas horas. Fría y de 5 marcas diferentes, en 33 y 50cl.
A esto suma que Mercadona, con la comida preparada ha reventado los restaurantes. Así que, aunque los restaurantes funcionan, funcionan MUCHO menos. He salido a cenar todos los días de fallas y no he tenido ningún problema en tener mesa, casi, donde he querido. Ayer hubo que ir a 3 porque éramos 10 y eso complica la vida, pero nada exagerado. Eso sí, los bancos repletos de gente comiendo preparados de supermercado.
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#6 Pitchford
Qué tipo de turismo va a tener una fiesta basada en las tracas insoportables.. A mí no me pillan por allí ni de gratis..
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
insufrible valencia, encima ahora tenemos a los guiris literalmente tirando bombas de 5 kilos de explosivos en plan turismo de pirotecnia
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delcarglo #3 delcarglo
#1 Ya lo era hace 25 años..así que ni me imagino como será ahora :hug:
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#2 vGeeSiz
bufff, que será lo siguiente? Borrachos en la feria de Abril?
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menéame