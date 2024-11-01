Los túneles secretos de la M-30: el laberinto gigantesco bajo las calles de Madrid que nadie recorre pero que es vital en caso de emergencia

Cada día, alrededor de 1,2 millones de vehículos circulan por la M-30. Han pasado más de 50 años desde que se inauguraron los primeros tramos de la M-30. La longitud total del anillo de la M-30, sumando todos los carriles y enlaces, es comparable a un carril en línea recta de 500 kilómetros. Tiene el sistema de túneles urbanos más largo de Europa (y uno de los más largos del mundo). Las 206 salidas de emergencia que tienen los túneles de la M-30, una de cada tres salidas de emergencia tiene acceso vehicular.