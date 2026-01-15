Los tumores ya tienen nombre y apellido: «En la actualidad no se puede hablar solo de cáncer de pulmón o de mama»

El cáncer de cada persona tiene una huella genética que lo diferencia de otros: «En la actualidad, ya no se puede hablar de cáncer de pulmón o cáncer de mama, por ejemplo, como entidades únicas. Cada tumor, incluso dentro de un mismo órgano, puede presentar alteraciones moleculares distintas que cambian su comportamiento, su pronóstico y la manera en la que lo tratamos», responde Rodrigo Sánchez-Bayona, secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de octubre, de Madrid.