edición general
15 meneos
65 clics
Tuit impreso y papelón mundial: Milei fingió un regalo de Trump y quedó expuesto

Tuit impreso y papelón mundial: Milei fingió un regalo de Trump y quedó expuesto  

Apenas pasaron tres días del llamativo encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en Nueva York cuando emergió un video que modifica radicalmente la narrativa oficial: se ve claramente que fue el propio Milei quien portaba el mensaje impreso y se lo entregó a Trump, en lugar de que fuera un obsequio protocolar del ex presidente estadounidense.

| etiquetas: milei , trump , regalo
12 3 0 K 345 politica
6 comentarios
12 3 0 K 345 politica
Ludovicio #2 Ludovicio
Vaya dos payasos ególatras.
1 K 32
JackNorte #4 JackNorte
Cuando ya ni se molestan en fingir con sus mentiras, ni guardan el protocolo , ni el trabajo que lleva elaborar mentiras creibles.
Y lo mas triste es quien hay que aun asi los sustentan lo difunden y lo premian, los referentes de algunos aqui en España. Supongo que les gustaria hacer lo mismo.
1 K 22
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#4 lo q les gusta es la impunidad.

Quieren hacer lo q les salga de los huevos sin rendir cuentas a nadie, como en el franquismo.

Y en eso estan.
1 K 22
fareway #6 fareway
@Findeton ¿Puedes confirmar si esto es obra del kirchnerismo que todo lo mancha?
0 K 19
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
¿ex presidente?
0 K 13

menéame