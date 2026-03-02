Tucídides en el siglo XXI

Verano del 416 a. C., en plena guerra civil entre los griegos, Atenas contra Esparta, la conocida como guerra del Peloponeso, que cuenta el genial historiador griego Tucídides. Atenas ha dejado de ser “la defensora de la libertad griega” y se ha convertido en un imperio, una potencia naval que cobra tributos, castiga a los disidentes y vive de que los aliados no parezcan aliados, sino súbditos. Hasta el punto de que en el siglo V a.C. la palabra griega para aliados pasó a denominar también a los súbditos. ¿Nos suena?