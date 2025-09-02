edición general
Tu patrimonio… natural

Es de una hipocresía suma alarmarse por algo que ha sido una práctica habitual de la ganadería durante siglos: provocar incendios para regenerar los pastos. Y esto merece un pequeño desarrollo. El ganado, especialmente el vacuno, no come cualquier cosa. Las vacas son muy finas y gustan de brotes tiernos y hierba fresca. En un pastizal, un prado vallado, se encierra a las vacas hasta que no queda nada que comer, momento en que se las mueve a otro prado. Con esta presión, sólo pueden crecer herbáceas, que resisten ser segadas una y otra vez.

Entiendo todo lo que dice, pero no habla de la prevención con cortafuegos ni de prevención de los alrededores de los pueblos.
Estos incendios no se prendieron para crear pasto. El autor de este artículo no sabe ni por dónde le sopla el viento.

Seguro que le gustan más las macrogranjas, con animales torturados y contaminación a manta. Y a poder ser, situadas muy lejos, donde no las vea. Ya si eso, que luego transporten la carne hasta su casa por amazon.
#1 Ten cuidado con ese muñeco de paja, a ver si vas a acabar pegándole fuego a algun monte. :roll:
