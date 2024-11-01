edición general
En tu cara: la estética brutal de MAGA [Ing]

¿La proximidad al poder depende de un aspecto físico concreto? Es posible que los habitantes de Dakota del Sur estuvieran familiarizados con la política antiinmigrante de Noem. Pero, ¿reconocieron a su antigua gobernadora? Noem es una de las varias figuras —unos pocos hombres, pero sobre todo mujeres— del entorno del presidente Donald Trump que han experimentado llamativas transformaciones físicas a medida que se desintegran por completo las fronteras que antes delimitaban la fama y el poder político. El aspecto resultante ha provocado desde…

JanSmite #1 JanSmite
La verdad es que Kristi Noem parece una estrella porno… Vamos, lo sé porque me lo ha dicho un amigo… :shit:

JanSmite #2 JanSmite
Vamos, que estas dos son la misma persona. Y decía yo de Renee Zelwegger que no parecían la misma persona… :palm:

