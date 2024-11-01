TSMC ofreció a Apple dos formas de fabricar el chip del iPhone 18: han elegido la opción "barata"

Por primera vez en años, Apple no utilizará el proceso de fabricación más avanzado disponible de TSMC para sus chips A20 y M6. La decisión de optar por el proceso N2 estándar en lugar del N2P mejorado responde a una cuestión de costes que podría marcar un cambio de rumbo en la empresa.
Han pasado de ser una empresa que "pensaba diferente" a ser una recaudadora que exprime cada rincón para que la gráfica de beneficios no baje un milímetro. Lo de la dignidad de los directivos la perdieron hace mucho, ahora solo ven números.
No es que no baje, tiene que subir, si no sube sus accionistas se van a Nvidia o a otra multinacional.
Pero si, estoy totalmente de acuerdo contigo, solo he querido ser un poco pedante con lo de la gráfica.
Es obvio que su Apple Intelligence no funciona correctamente cuando en vez de elegir lo mejor se decanta por la opción más barata.
Me imagino que Tim Cook, cuando compra un vehículo, viaja en avión o contrata un servicio no se decanta por la opción mas barata en vez de lo mejor.
No hay más que ver el retroceso que ha sufrido el desarrollo de software propio en todos sus sistemas en los últimos 5 años. Incluso en el diseño de interfaz de usuario es notable el retroceso.
Como si promocionaran a los creadores que hay detrás de Patreon, una cosa es que digas, que cuando lanzas una aplicación o un juego tu producto está al alcance de 1000 millones de dispositivos y cientos de millones de potenciales clientes y les exiges un montón… » ver todo el comentario
Y no soy ningún Apple hater. Me compré un MacBook Pro cuando salieron los M1 porque simplemente no había un portátil que le hiciese sombra y ya me había comprado otro cuando Apple fabricaba algunos de los mejores PCs portátiles del mercado (hará ya más de quince años). Pero hay que reconocer que el grueso de su mercado es el postureo.