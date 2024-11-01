edición general
TSMC ofreció a Apple dos formas de fabricar el chip del iPhone 18: han elegido la opción "barata"

Por primera vez en años, Apple no utilizará el proceso de fabricación más avanzado disponible de TSMC para sus chips A20 y M6. La decisión de optar por el proceso N2 estándar en lugar del N2P mejorado responde a una cuestión de costes que podría marcar un cambio de rumbo en la empresa.

#6 baco63
#5 Lo de Patreon es de una prepotencia increíble. Cobrar comisión por el contenido de otros cuando Apple no aporta absolutamente nada ahí es usura pura y dura.
Han pasado de ser una empresa que "pensaba diferente" a ser una recaudadora que exprime cada rincón para que la gráfica de beneficios no baje un milímetro. Lo de la dignidad de los directivos la perdieron hace mucho, ahora solo ven números.
1 K 16
beltzak #7 beltzak
#6 Estoy en desacuerdo en lo de que la gráfica no baje jeje. :-P

No es que no baje, tiene que subir, si no sube sus accionistas se van a Nvidia o a otra multinacional.

Pero si, estoy totalmente de acuerdo contigo, solo he querido ser un poco pedante con lo de la gráfica. xD
0 K 10
#8 baco63
#7 Jajaja, tenés razón, la pedantería es necesaria: en Wall Street si no crecés al 20% anual estás muerto, aunque ya seas el dueño del mundo. Es la trampa en la que cayeron. Al final, por querer tener contentos a los accionistas, terminan matando a la gallina de los huevos de oro que era su base de usuarios fieles
0 K 6
beltzak #1 beltzak
También en el servicio de IA han escogido la opción barata.

Es obvio que su Apple Intelligence no funciona correctamente cuando en vez de elegir lo mejor se decanta por la opción más barata.

Me imagino que Tim Cook, cuando compra un vehículo, viaja en avión o contrata un servicio no se decanta por la opción mas barata en vez de lo mejor.

No hay más que ver el retroceso que ha sufrido el desarrollo de software propio en todos sus sistemas en los últimos 5 años. Incluso en el diseño de interfaz de usuario es notable el retroceso.
0 K 10
#2 baco63
#1 Es lo de siempre con Apple últimamente. Se llenan la boca con la IA pero después ratean con el hardware para no perder margen de beneficio. Cook no compraría lo más barato para su uso personal, pero para el usuario el estándar bajó muchísimo. Entre esto y el retroceso que llevan en software e interfaz estos últimos años, se están luciendo
1 K 16
beltzak #5 beltzak
#2 Ahora ratean con el Creative Studio, los anuncios en la App Store y la última esperpéntica solución sorpresa de querer cobrar el 30% de los ingresos de los creadores en Patreon por que según ellos son bienes digitales. ¡¡Toma YA!!!

Como si promocionaran a los creadores que hay detrás de Patreon, una cosa es que digas, que cuando lanzas una aplicación o un juego tu producto está al alcance de 1000 millones de dispositivos y cientos de millones de potenciales clientes y les exiges un montón…   » ver todo el comentario
0 K 10
Cuñado #3 Cuñado *
Es comprensible. Aunque es indudable que la estrategia de Apple con ARM fue un acierto tanto a nivel tecnológico como comercial, ellos saben perfectamente que su nicho de mercado puede tolerar perfectamente no tener la tecnología más puntera siempre y cuando puedan mostrar la manzanita al mundo

Y no soy ningún Apple hater. Me compré un MacBook Pro cuando salieron los M1 porque simplemente no había un portátil que le hiciese sombra y ya me había comprado otro cuando Apple fabricaba algunos de los mejores PCs portátiles del mercado (hará ya más de quince años). Pero hay que reconocer que el grueso de su mercado es el postureo.
0 K 9
#4 baco63
#3 Es que la estrategia con ARM les salió redonda, pero ahora se aprovechan. Saben que su nicho aguanta no tener lo último mientras puedan seguir luciendo la manzana. Y ojo, que no soy ningún hater; me compré el MacBook Pro con M1 en su día porque no tenía rival, y venía de otros modelos cuando eran lo mejor del mercado. Pero hay que reconocer que hoy gran parte de su negocio vive del postureo. Les da igual si el chip es el N2 o el N2P si el usuario medio ni sabe qué es eso.
0 K 6

