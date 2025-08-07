TSMC, el mayor fabricante de chips, evita los nuevos aranceles de Trump tras invertir 165.000 millones en EE.UU

La taiwanesa TSMC, la mayor fabricante mundial de chips avanzados, quedará exenta del arancel del 100 % que EE. UU. planea imponer a la importación de semiconductores, gracias a sus inversiones de 165.000 millones de dólares en el país norteamericano y a la planta que ya tiene operativa en Arizona. Ese alivio arancelario fue muy bien recibido por los inversores: las acciones del gigante taiwanés cerraron la sesión de hoy con una subida del 4,89 % en la Bolsa de Taipéi, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 1.180 dólares taiwaneses.