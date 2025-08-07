edición general
TSMC, el mayor fabricante de chips, evita los nuevos aranceles de Trump tras invertir 165.000 millones en EE.UU

La taiwanesa TSMC, la mayor fabricante mundial de chips avanzados, quedará exenta del arancel del 100 % que EE. UU. planea imponer a la importación de semiconductores, gracias a sus inversiones de 165.000 millones de dólares en el país norteamericano y a la planta que ya tiene operativa en Arizona. Ese alivio arancelario fue muy bien recibido por los inversores: las acciones del gigante taiwanés cerraron la sesión de hoy con una subida del 4,89 % en la Bolsa de Taipéi, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 1.180 dólares taiwaneses.

sotillo #1 sotillo
¿Esto no es como el viejo Chicago de la ley seca? La Mafia pone la tarifa y tienes que pagar, a mí es que se me parece mucho
#2 mancebador
#1 Pues mira a ver porque no se parece en nada una cosa a la otra.
#3 kaos_subversivo
#1 ahora lo llaman libre mercado
sotillo #11 sotillo
#3 Entonces va a ser esto
#4 amusgada
#1 no te olvides que les harán falta decenas de miles de chinos, digo taiwaneses, pa trabajar en esas líneas de semiconductores que ya fracasaron en sus anteriores intentos de implantación porque los currelas USA eran mú vagos y cobraban demasiado xD
Yonny #5 Yonny
#4 En esas fábricas apenas hay trabajadores
javierchiclana #10 javierchiclana *
#1 Multas a medida... extorsión descarada y las mordidas que se darán al zanahorio por detrás... :shit: tercermundismo con portaaviones y bombarderos.
Cehona #7 Cehona
¿No quedamos que Trump queria que TSMC comprara el 50% de Intel?
elchapuzasinformatico.com/2025/08/trump-tsmc-adquiera-intel-coacciona-
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Eso era otra condición.

tendría que adquirir casi la mitad de Intel y soltar otros 400.000 millones de dólares en suelo estadounidense.
#9 NoMeVeas *
#7 Las amenazas por orden. Primero esta. Luego a lo de Intel y luego lo que le salga de la polla a Trumposo. Antes humillado y sin un duro que apretar la mano al PCC
#6 perica_we
cuantos miles de millones está logrando trump que inviertan en USA?
servirá para algo?

esto suena demasiada habladuría.
