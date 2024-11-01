El TSJPV resuelve que los cuidadores de la Diputación de Gipuzkoa no necesitan saber euskera [EUS]

Otra sentencia contra el conocimiento de la lengua oficial. Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado que en el proceso de estabilización de veinte plazas de cuidadores de la Diputación de Gipuzkoa el euskera sea un requisito imprescindible, según han denunciado LAB y ELA, que exigían tener un nivel B2 en euskera. (Traducción en #1
)
El TSJPV resuelve que los cuidadores de la Diputación de Gipuzkoa no necesitan saber euskera
Para denunciar la sentencia, LAB y ELA han convocado una concentración para mañana; el Consejo de Euskalgintza ha mostrado su apoyo.
Otra sentencia contra el conocimiento de la lengua oficial. Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado que en el proceso de estabilización de veinte plazas de cuidadores de la Diputación de… » ver todo el comentario
- Los puestos son para cuidadores de personas con deterioro cognitivo.
- Las personas con deterioro cognitivo suelen revertir al idioma materno, o sea, lo que hablaban en casa, y pueden tener dificultades en expresarse en otro idioma.
- Esos enfermos son ciudadanos españoles que seguramente habrán pagado sus impuestos y por tanto tienen derecho a que se les atienda en el su idioma.
- Los idiomas regionales son tan… » ver todo el comentario
Ve y ponle a un jubilado castellano un asistente que no lo hable y verás la que te monta, calificándolo de inconcebible mientras los ciudadanos de segunda tenemos que tragar con todo.
No se, yo soy de los que opinan que hay que aprender el idioma de donde vas, aunque es verdad que el euskera, en concreto, es un dolor de huevos a cierta edad, porque todos los conceptos de lógica linguistica no te valen para una mierda y te vuelves… » ver todo el comentario
PD. Aquí es flagrante por tratarse de gente que necesita cuidados, pero no es tan distinto de acudir a la administración por un trámite más o menos complejo y añadirle el no poder comunicarte en tu lengua con la persona que te atiende.
Y antes de que me venga alguien con spam. No he encontrado esta noticia en prensa castellana, y solo tenemos UN periódico en euskara (heredera de la que cerró la Guardia Civil con informes falsos). Cosas de ser una minoría nacional en situación de diglosia.
Esto es más del "quien pueda hacer, que haga"