edición general
El TSJPV resuelve que los cuidadores de la Diputación de Gipuzkoa no necesitan saber euskera [EUS]

Otra sentencia contra el conocimiento de la lengua oficial. Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado que en el proceso de estabilización de veinte plazas de cuidadores de la Diputación de Gipuzkoa el euskera sea un requisito imprescindible, según han denunciado LAB y ELA, que exigían tener un nivel B2 en euskera. (Traducción en #1)

ehizabai #1 ehizabai
(traducción automática de batua.eus)

Para denunciar la sentencia, LAB y ELA han convocado una concentración para mañana; el Consejo de Euskalgintza ha mostrado su apoyo.

#5 Alcalino *
Voy a explicar de forma logica y razonada porqué esa sentencia es un error:

- Los puestos son para cuidadores de personas con deterioro cognitivo.
- Las personas con deterioro cognitivo suelen revertir al idioma materno, o sea, lo que hablaban en casa, y pueden tener dificultades en expresarse en otro idioma.
- Esos enfermos son ciudadanos españoles que seguramente habrán pagado sus impuestos y por tanto tienen derecho a que se les atienda en el su idioma.
- Los idiomas regionales son tan…   » ver todo el comentario
#2 pirat *
Pues precisamente es la situación donde mas falta haría.
Ve y ponle a un jubilado castellano un asistente que no lo hable y verás la que te monta, calificándolo de inconcebible mientras los ciudadanos de segunda tenemos que tragar con todo.
Magog #4 Magog *
Que lo sepan está bien, es lo suyo, cuando hablas con gente muy mayor no es raro que estén hablandote en castellano, les salte el chip euskera y te siguen hablando en su idioma, por lo que si que es bastante importante tener conocimientos.

No se, yo soy de los que opinan que hay que aprender el idioma de donde vas, aunque es verdad que el euskera, en concreto, es un dolor de huevos a cierta edad, porque todos los conceptos de lógica linguistica no te valen para una mierda y te vuelves…   » ver todo el comentario
#9 sarri
#4 Y es que aunque sea voluntariamente, una persona (además mayor, con lo que implica) tiene el derecho de usar su lengua en su tierra para comunicarse, o resulta que la cooficialidad pone unas lenguas por encima de otras en contra de su supuesto objetivo?

PD. Aquí es flagrante por tratarse de gente que necesita cuidados, pero no es tan distinto de acudir a la administración por un trámite más o menos complejo y añadirle el no poder comunicarte en tu lengua con la persona que te atiende.
ehizabai #3 ehizabai *
Resulta que para la justicia que solo habla castellanos castellanos, está por encima el derechjo del funcionario a desconocer el idioma oficial, que el derecho del ciudadano a ser atendido en lengua oficial.

Y antes de que me venga alguien con spam. No he encontrado esta noticia en prensa castellana, y solo tenemos UN periódico en euskara (heredera de la que cerró la Guardia Civil con informes falsos). Cosas de ser una minoría nacional en situación de diglosia.
escuadron #6 escuadron
#3 4 de los últimos 5 envíos del mismo medio es lo que es
Dene #7 Dene *
Jueces monolingües castellanoparlantes decidiendo sobre las necesidades de comunicación de personas que hablan otro idioma
Esto es más del "quien pueda hacer, que haga"
zykl #8 zykl
El euskera se va muriendo poco a poco. Ya lo dicen, es una lengua sostenida de forma artificial que tiene sus años contados. Los que han ido a ikastola son los primeros que no lo hablan. Solo se habla porque a los niños se les envía a modelos dopados de euskera que te garantizan una integración y posterior colocación dentro del entramado euskaldun (policía, diputaciones, etc). Bueno...entre no follar, no tener hijos, la fuerte inmigración, el destino del euskera esta sentenciado por mucho que…   » ver todo el comentario
