edición general
12 meneos
28 clics
El TSJ de Murcia condena a una empresa a indemnizar a una trabajadora por incumplir una oferta laboral

El TSJ de Murcia condena a una empresa a indemnizar a una trabajadora por incumplir una oferta laboral

El tribunal considera probado que existió un preacuerdo acreditado por mensajes de WhatsApp y fija una compensación de 8.927 euros por los daños económicos y morales sufridos

| etiquetas: derecho , laboral , empleo
11 1 0 K 245 actualidad
1 comentarios
11 1 0 K 245 actualidad
AntiTankie #1 AntiTankie
poco me parece
0 K 6

menéame