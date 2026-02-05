edición general
El TSJ de Castilla y León avala un despido por la irrupción de la IA: la traducción automática ya justifica amortizar puestos

El TSJ de Castilla y León declara procedente el despido de una traductora por causas económicas, en un contexto de transformación del sector por la inteligencia artificial.

wata #1 wata
Y cuando la IA la cague...a quién van a despedir?
javibaz #3 javibaz
#1 al dueño de esa IA.
#2 Khanbaliq
Lo rapidito que se ponen los jueces de parte del empresario, joder, es algo acojonante.
strike5000 #4 strike5000
Vosotros sois muy jóvenes, pero yo recuerdo que hace cincuenta años el algodón se recogía a mano. Muchas familias si no vivían de eso sí iban durante toda la temporada recorriendo la zona y pasando de un campo a otro. Luego llegaron las recolectoras y fue un escándalo, llegándose incluso a quemar alguna. Con en tiempo pasará (ya está pasando) lo mismo con los taxis, Ubers y demás con los coches autónomos.

El empresario siempre va a querer aumentar sus beneficios (para eso funda una empresa, si no fundaría una ONG), y si puede sustituir a un trabajador por una máquina (gasolineras autoservicio, cajas autoservicios en las tiendas, robots para atender las llamadas) lo va a hacer.
