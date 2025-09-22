edición general
4 meneos
15 clics
El TS confirma condena a CC.OO. Galicia por vulnerar huelga

El TS confirma condena a CC.OO. Galicia por vulnerar huelga

El derecho de huelga, consiste en dejar de prestar servicios, aunque ello suponga molestias para la empresa o los usuarios.

| etiquetas: tribunal , supremo , cc.oo. , galicia , vulnerar , derecho , huelga
3 1 0 K 33 actualidad
sin comentarios
3 1 0 K 33 actualidad

menéame