Trump ya lo intentó —y fracasó— anteriormente en Venezuela

Nada en las descaradas acciones ilegales de Donald Trump contra Nicolás Maduro sugiere que la élite estadounidense haya aprendido algo de los fracasos imperialistas en Afganistán, Irak o la propia Venezuela.
Menciona que la Delsy "ha repudiado a Trump", y que las petroleras yanquis han declarado que no están dispuestas a poner pasta.
(El articulista, Carlos Ramírez-Rosa, es miembro de Socialistas Democráticos de América, DSA, entre sus miembros notables destacan las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani).
"El presidente de Estados Unidos confirma que no habrá elecciones en Venezuela a corto plazo, en una entrevista para NBC"