Trump: "Venezuela está creándonos un problema tremendo... no lo vamos a consentir"

Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela ha creado a Estados Unidos un "problema tremendo" en relación con el tráfico de drogas y la inmigración irregular y añadió: "no vamos a consentirlo más" y los supuestos narcotraficantes que mataron ayer "no lo van a volver a hacer". "Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia Estados Unidos. Estamos acabando con ellos