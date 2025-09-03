Trump: "Venezuela está creándonos un problema tremendo... no lo vamos a consentir"

Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela ha creado a Estados Unidos un "problema tremendo" en relación con el tráfico de drogas y la inmigración irregular y añadió: "no vamos a consentirlo más" y los supuestos narcotraficantes que mataron ayer "no lo van a volver a hacer". "Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia Estados Unidos. Estamos acabando con ellos
| etiquetas: trump , venezuela , problema
Por supuesto ,una vez la agresión se consuma ,la realidad demostrará que las acusaciones no eran ciertas,que los motivos reales eran obtener control sobre los recursos venezolanos y desestabilizar la zona,y que los EEUU habrán devastado otro país gracias a su codicia y la colaboración de sus aliados lacayos.
Es un metodo y proceso que se repite cíclicamente ,cada vez a intervalos más cortos.
Espero que Maduro no dure ni tres minutos más.
Y como se suele decir, aunque sea de penalti y en el último minuto.
Lo que está claro es que es mentira que fuesen once en ese embarcación.
* No caben.
* Los narcos no van a pagar a 11 personas para y volver pudiendo pagar a menos.
* Cuantas más personas vayan menos mercancía cabe.