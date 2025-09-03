edición general
Trump: "Venezuela está creándonos un problema tremendo... no lo vamos a consentir" |

Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela ha creado a Estados Unidos un "problema tremendo" en relación con el tráfico de drogas y la inmigración irregular y añadió: "no vamos a consentirlo más" y los supuestos narcotraficantes que mataron ayer "no lo van a volver a hacer". "Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia Estados Unidos. Estamos acabando con ellos

NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Lo que está haciendo es desestabilizar una ruta marítima para subir los precios en Venezuela y países de alrededor que no les son favorables y hundir los gobiernos
fofito #7 fofito *
#5 Lo que está haciendo es crear un relato con el que poder justificar injerencias y agresiones.
Por supuesto ,una vez la agresión se consuma ,la realidad demostrará que las acusaciones no eran ciertas,que los motivos reales eran obtener control sobre los recursos venezolanos y desestabilizar la zona,y que los EEUU habrán devastado otro país gracias a su codicia y la colaboración de sus aliados lacayos.

Es un metodo y proceso que se repite cíclicamente ,cada vez a intervalos más cortos.
platypu #9 platypu
#7 no llores fofito
#11 imaginateca
#7 Lo que está haciendo es ahogar un sinvergüenza y un hijo de su madre que ha convertido a Venezuela en un país cuartomundista.
Espero que Maduro no dure ni tres minutos más.
Y como se suele decir, aunque sea de penalti y en el último minuto.
tsukamoto #2 tsukamoto
Donald Trump: como embustero es tremendamente mediocre, pero como subnormal es "nivel dios"
banense #3 banense
Sabemos que necesita el petróleo de Venezuela además de sus otros minerales. Todo lo demás es paja.
#6 potom *
cárgate a maduro y cía y acabas antes...
#8 arreglenenlacemagico
#6 esta mal visto asesinar presidentes entre naciones por eso los usanos le dieron a sadam a su gente
#4 potom *
tal vez no sabían ni lo que transportaban ... al final siempre paga el mensajero
#10 PerritaPiloto
#4 Tal vez ese vídeo ni siquiera es del Caribe ni de ahora.

Lo que está claro es que es mentira que fuesen once en ese embarcación.

* No caben.
* Los narcos no van a pagar a 11 personas para y volver pudiendo pagar a menos.
* Cuantas más personas vayan menos mercancía cabe.
suppiluliuma #1 suppiluliuma
Resumen de este envío: los Zazis de MNM, que tanto aclamaban a Trump porque aceleraría el declive del imperio americano, se dan de bruces con la realidad.
menéame