edición general
7 meneos
18 clics

Trump tiene una lista de demandas para el nuevo líder de Venezuela

Funcionarios estadounidenses han dicho a Delcy Rodríguez que quieren ver al menos tres medidas de su parte: acabar con el flujo de drogas; expulsar a agentes iraníes, cubanos y de otros países o redes hostiles a Washington; y detener la venta de petróleo a adversarios de Estados Unidos. Finalmente facilite elecciones libres y se retire. Sin embargo, los plazos para las demandas son flexibles, y los funcionarios estadounidenses insisten en que no hay elecciones inminentes.

| etiquetas: venezuela , delcy rodriguez
6 1 0 K 73 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 73 actualidad
pip #3 pip
¿No ha puesto también lo de liberar a los presos políticos? ¿Cómo que no? Tiene que ser un error, mirad bien la lista. Por ahí está, seguro. :foreveralone:
5 K 78
Cuñado #4 Cuñado
La lista empieza por petr- y acaba por -óleo.
1 K 25
#1 Leclercia_adecarboxylata
detener la venta de petróleo a adversarios de Estados Unidos

Y ¿por qué?
0 K 20
#2 BurraPeideira_
#1 Porque es su hemisferio y se lo follan cuando quieren. Y también pueden ir otros hemisferios a follárselos. Y no necesitan pedir perdón ni permiso, ni dar explicaciones. Dios ha bendecido a eeuu con un glorioso ejército y quién son los humanos para oponerse a los designios divinos.
4 K 66

menéame