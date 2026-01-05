Trump tiene una lista de demandas para el nuevo líder de Venezuela

Funcionarios estadounidenses han dicho a Delcy Rodríguez que quieren ver al menos tres medidas de su parte: acabar con el flujo de drogas; expulsar a agentes iraníes, cubanos y de otros países o redes hostiles a Washington; y detener la venta de petróleo a adversarios de Estados Unidos. Finalmente facilite elecciones libres y se retire. Sin embargo, los plazos para las demandas son flexibles, y los funcionarios estadounidenses insisten en que no hay elecciones inminentes.