Trump tendrá un tercer mandato presidencial: Steve Bannon

"Tengo los índices de aprobación más altos que nunca y, según lo que he leído, supongo que no se me permite postularme, así que veremos qué sucede (...) Es una lástima", dijo Trump en su avión oficial, el Air Force One. El debate sobre un tercer mandato surgió después de que Steve Bannon, exasesor de Trump y uno de los ideólogos de su movimiento Maga (Make America Great Again), declarara la semana pasada que "hay un plan" para mantenerlo en la Casa Blanca. "Va a obtener un tercer mandato (...) Trump será presidente en el 28.”
| etiquetas: bannon , trump , extrema derecha , asesor , tercer mandato , eeuu
Con la actual composicón del Tribunal Supremo, hasta Paquirrín encontraría una laguna que sería aceptada.
Es por el que Europa debería crear una disidencia fuerte en USA que pueda mantener la democracia, aún acosta de partir el país.
Ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de Presidente más de dos veces, y ninguna persona que haya ocupado el cargo de Presidente, o ejercido como Presidente, durante más de dos años de un mandato para el que otra persona hubiera sido elegida como Presidente, será elegida para el cargo de Presidente más de una vez.
Otra cosa es que ser presente a VP o quede en la sombra como Putin entre 2008 y 2012 (bueno, en la sombra ... era primer ministro)
Que no me cabe duda de que Bannon trama algo, y yo ya sugerí un mecanismo (que por supuesto requiere de la cooperación de los Siniestros Seis)
Tienes toda la razón, así lo dice al final de dicha enmienda
ninguna persona inelegible para el cargo de Presidente con arreglo a la Constitución será elegible para el de Vicepresidente de los Estados Unidos.
A ver qué cojones traman estos. Pero como dirían en los Simpsons cuando Marge pintaba al señor Burns desnudo ... ese cuerpo tiene algo bueno ... algún día se morirá y dejará de tocar las narices. Pero claro, viendo lo que deja detrás, da más miedo aún.
1) Si obtiene 2/3 en el Congreso y Senado de asls elecciones del año que viene vía enmienda, prácticamente imposible
2) Que el Tribunal Supremo redefina que es ser "ineligible"
"La 22.ª enmienda solo prohíbe ser elegido, no servir como presidente.
Por tanto, una persona podría acceder al cargo sin ser elegida directamente, por sucesión (como vicepresidente o presidente del Congreso).
Pero esta lectura es altamente controvertida y nunca ha sido probada en la práctica. En caso de intento, casi con seguridad en la Corte Suprema"
No se si sera este el plan pero lo que tengo claro que va a intentar perpetuarse.
Menudo nivel el de los votantes de derechas americanos votando a un tipo que en su primer mandato intento cometer un golpe de estado ... ¿en que cabezitas puede caber tamaña imbecilidad?.
Creo que- no la he acabado - que no se habla de las causas de la guerra… pero lo que está pasando en la realidad puede ser tranquilamente un inicio.