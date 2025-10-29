edición general
5 meneos
27 clics
Trump tendrá un tercer mandato presidencial: Steve Bannon

Trump tendrá un tercer mandato presidencial: Steve Bannon

"Tengo los índices de aprobación más altos que nunca y, según lo que he leído, supongo que no se me permite postularme, así que veremos qué sucede (...) Es una lástima", dijo Trump en su avión oficial, el Air Force One. El debate sobre un tercer mandato surgió después de que Steve Bannon, exasesor de Trump y uno de los ideólogos de su movimiento Maga (Make America Great Again), declarara la semana pasada que "hay un plan" para mantenerlo en la Casa Blanca. "Va a obtener un tercer mandato (...) Trump será presidente en el 28.”

| etiquetas: bannon , trump , extrema derecha , asesor , tercer mandato , eeuu
4 1 1 K 54 actualidad
24 comentarios
4 1 1 K 54 actualidad
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#13

Con la actual composicón del Tribunal Supremo, hasta Paquirrín encontraría una laguna que sería aceptada.
3 K 59
Herumel #1 Herumel *
Y un cuarto, se llama dictadura y se consigue con un golpe de estado como el del 6 de enero.

Es por el que Europa debería crear una disidencia fuerte en USA que pueda mantener la democracia, aún acosta de partir el país.
2 K 34
Pyrefox #4 Pyrefox
#1 nah, en esa no caen otra vez, amañarán las elecciones (más aún).
1 K 18
#20 la_gusa
#1 tiene casi 80 años, es obeso. Si llega a los 88 flipo
0 K 10
obmultimedia #21 obmultimedia
#1 Vamos a comprobar en poco tiempo algo inusual, inmigrantes de EEUU viniendo de forma ilegal a Europa para huir de una dictadura.
0 K 11
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Por activa y pasiva se ha comentado aquí el tema de la vigesimosegunda enmienda

Ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de Presidente más de dos veces, y ninguna persona que haya ocupado el cargo de Presidente, o ejercido como Presidente, durante más de dos años de un mandato para el que otra persona hubiera sido elegida como Presidente, será elegida para el cargo de Presidente más de una vez.

Otra cosa es que ser presente a VP o quede en la sombra como Putin entre 2008 y 2012 (bueno, en la sombra ... era primer ministro)
1 K 28
themarquesito #8 themarquesito
#3 Tampoco sería constitucionalmente válido para vicepresidente, lo impide la XII Enmienda, última frase: "ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de Presidente de los EE.UU podrá serlo para el de Vicepresidente".
Que no me cabe duda de que Bannon trama algo, y yo ya sugerí un mecanismo (que por supuesto requiere de la cooperación de los Siniestros Seis)
3 K 71
HeilHynkel #9 HeilHynkel *
#8

Tienes toda la razón, así lo dice al final de dicha enmienda

ninguna persona inelegible para el cargo de Presidente con arreglo a la Constitución será elegible para el de Vicepresidente de los Estados Unidos.

A ver qué cojones traman estos. Pero como dirían en los Simpsons cuando Marge pintaba al señor Burns desnudo ... ese cuerpo tiene algo bueno ... algún día se morirá y dejará de tocar las narices. Pero claro, viendo lo que deja detrás, da más miedo aún.
0 K 19
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#8 #9 según en una entrevista de Bannon, dijo que tenían a los mejores abogados trabajando en la Constitución estadounidense para buscar lagunas legales
1 K 40
YoSoyTuPadre #18 YoSoyTuPadre *
#3 #8 [Chatgpt]

1) Si obtiene 2/3 en el Congreso y Senado de asls elecciones del año que viene vía enmienda, prácticamente imposible

2) Que el Tribunal Supremo redefina que es ser "ineligible"

"La 22.ª enmienda solo prohíbe ser elegido, no servir como presidente.

Por tanto, una persona podría acceder al cargo sin ser elegida directamente, por sucesión (como vicepresidente o presidente del Congreso).

Pero esta lectura es altamente controvertida y nunca ha sido probada en la práctica. En caso de intento, casi con seguridad en la Corte Suprema"
0 K 9
themarquesito #22 themarquesito
#18 Se olvida ChatGPT de que una enmienda requiere además la ratificación por parte de 4/5 de las asambleas legislativas estatales con mayoría de 2/3.
0 K 20
#24 z1018
A mí me llama la atención que no dice que se podrá presentar en 2028 sino que SERÁ presidente como si las elecciones fueran un trámite.
1 K 27
#11 Suleiman
Donde están todos aquellos que estaban armados para defender al país de autócratas?
1 K 23
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#11 se apuntaron al ICE
0 K 20
oceanon3d #6 oceanon3d
¿Presentarse como vice de Vance y luego quitárselo de en medio? ... el propio Trump ya lo dijo hace unos días.

No se si sera este el plan pero lo que tengo claro que va a intentar perpetuarse.

Menudo nivel el de los votantes de derechas americanos votando a un tipo que en su primer mandato intento cometer un golpe de estado ... ¿en que cabezitas puede caber tamaña imbecilidad?.
1 K 16
tul #12 tul
#6 en las cabecitas de derechas hay mucho espacio libre
1 K 20
Robus #5 Robus
Sinceramente, dudo que llegue más allá de 2026.
0 K 12
Caresth #10 Caresth
#5 Yo también. La naturaleza hará su trabajo.
0 K 10
Mauro_Nacho #23 Mauro_Nacho
EE.UU. no soporta el segundo mandato de Tump, el pais está colapsando y no está claro que va a pasar, todo es incertidumbre.
0 K 11
aupaatu #7 aupaatu *
Solo van a quedar los norteamericanos buenos para votarle si continua su reinado hasta el 28
0 K 9
ctrlaltsupr1 #14 ctrlaltsupr1
Todos somos contingentes. Sólo tú eres necesario. :troll:
0 K 7
#2 xavigo
Cuando salió el tráiler de Civil War - la de A24, no la de Marvel - la premisa era interesante, ahora es factible.
0 K 7
Herumel #17 Herumel
#2 La peli salió después del 6 de enero, la premisa ya era real
0 K 12
#19 xavigo
#17 Pero era previo a las redadas del ICE, el despliegue de la Guardia Nacional y ahora el cierre de gobierno y las consecuencias en el SNAP.

Creo que- no la he acabado - que no se habla de las causas de la guerra… pero lo que está pasando en la realidad puede ser tranquilamente un inicio.
0 K 7

menéame