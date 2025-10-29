Trump tendrá un tercer mandato presidencial: Steve Bannon

"Tengo los índices de aprobación más altos que nunca y, según lo que he leído, supongo que no se me permite postularme, así que veremos qué sucede (...) Es una lástima", dijo Trump en su avión oficial, el Air Force One. El debate sobre un tercer mandato surgió después de que Steve Bannon, exasesor de Trump y uno de los ideólogos de su movimiento Maga (Make America Great Again), declarara la semana pasada que "hay un plan" para mantenerlo en la Casa Blanca. "Va a obtener un tercer mandato (...) Trump será presidente en el 28.”