Trump: "También tendremos que hablar de Cuba"

Donald Trump compareció ante la prensa junto a su ministro de Exteriores, Marco Rubio, sobre la operación en Venezuela. Hacia el final del discurso, Trump habló de Cuba, gobernada por el socialismo desde hace años, y dijo: "Obviamente, tendremos que hablar de Cuba". Las palabras del ministro de Exteriores, Marco Rubio, sobre Cuba también fueron muy duras. "A decir verdad, si yo fuera un estadista cubano hoy, estaría un poco preocupado", dijo Rubio, y Trump añadió que "el pueblo cubano tiene grandes dificultades".

pip #7 pip *
No quiero ser alarmista pero parece que hay un fascista mesiánico al mando del ejército más poderoso del planeta.
rob #18 rob
#7 Míralo de otro modo.
Hay un planeta con ejercitos que podrían darle por el culo a zanahorio.
No nos llevaria a nada bueno pero en algún momento deberemos de darle la vuelta a planteamientos como el tuyo.
themarquesito #5 themarquesito
Venezuela, luego Colombia, Cuba, y no tardará en invadir Panamá, que el canal es un objetivo que mencionó a comienzos de su mandato
karakol #16 karakol
¿Y quien va a detener a este loco? ¿Europa, Rusia, China? Puede hacer lo que le salga de sus naranjas pelotas que nadie moverá un dedo.

Los fascistas de todo el mundo, los de la "libertad y democracia, pero de la mía" están dando palmas con las orejas ante este pisoteo al Derecho Internacional y el resto solo pide calma y tranquilidad y que esto pase pronto. La nada, sin consecuencias.

Y como dice #5, después vendrán Colombia, Cuba, Panamá, Nicaragua y, si nadie le para, irá a por Groenlandia en un enfrentamiento abierto con la Unión Europea.

Y más vale que Canadá vaya colocando tropas en la frontera.

Este fascista es un serio peligro para la paz mundial.
#19 Tiranoc
#16 El tiempo pero espero que sea pronto, a ser posible este año.
Spirito #1 Spirito *
HdlgP.

Así se pudra EEUU.

Es disonancia cognitiva, porque tenía mucha admiración, pasó a cierta y luego a desolación... pero ya veo que hay una diferencia sustancial entre multimillonarios allí y gente trabajadora... pues como aquí.

Insisto; HdlgP.
chewy #11 chewy
#1 claro, porque la dictadura cuba es un paraíso… cuba caerá sola, sin el petróleo venezolano poco van a poder hacer… las dictaduras son malas, y la de cuba ya lleva demasiado tiempo, y es un país que da pena visitar
Spirito #12 Spirito
#11 ¿Te has planteado que sería de un país que es una isla si lo bloquearan por todos lados?

Por mi parte, todo cuanto venga de EEUU es incomparable para mí.
chewy #20 chewy
#12 cuba no tiene un bloqueo, yo me he tomado una Coca-Cola en La Habana, en un hotel de una marca europea. Eso no es un bloqueo. Cuba es una dictadura. Las dictaduras son buenas o son malas? Por saber
jonolulu #2 jonolulu *
Si no vamos camino de una Guerra Mundial poco falta.

Puto loco
Budgie #4 Budgie
#2 tranquilo que no se van a meter con nadie que pueda hacerles frente
Supercinexin #10 Supercinexin
#2 No hay ninguna guerra mundial si no hay contendientes. Y EEUU no tiene contendientes. Simplemente avanza mientras todos los demás se quedan... Deeply Concerned.
makinavaja #13 makinavaja
#10 EEUU tiene contendientes, Rusia y especialmente China, y están afectando a sus intereses, pero por suerte son más inteligentes y cautos que Trump....
Supercinexin #17 Supercinexin
#13 Esos dos están que no les entra un fideo por el culo a martillazos. Por la cuenta que lea trae, no moverán ni a un cabo furriel. Fíjate dónde están todos sus "protegidos". USA no tiene rival, hace lo que le sale de los cojones.
smilo #3 smilo
Pues si que habría que hablar de cuba, pero de quitarle el embargo que tiene hace décadas por parte de esos bastardos
#8 Otrebla8002
Vaya banda de asesinos.
Boicot a los productos USA, tocar el bolsillo a estos locos es la única forma de que entiendan algo.
Tkachenko #9 Tkachenko
#0 cuidao que te ha empalmas!
domadordeboquerones #14 domadordeboquerones
Ciertamente en Cuba ya va siendo hora que alguien actúe, es lamentable la miseria que padecen en esa dictadura.
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
hay que recordar que la seguridad más cercana a la presidencia de Venezuela está formada por militares cubanos, que en algo habrán fallado, digo yo
vicus. #15 vicus. *
Estamos igual que cuando los romanos, aunque estos invadian con más criterio, construian puentes, acueductos, calzadas, Muestra que estos son como las invasiones bárbaras, por donde pasan no crece la hierba.
