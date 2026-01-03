Trump: "También tendremos que hablar de Cuba"

Donald Trump compareció ante la prensa junto a su ministro de Exteriores, Marco Rubio, sobre la operación en Venezuela. Hacia el final del discurso, Trump habló de Cuba, gobernada por el socialismo desde hace años, y dijo: "Obviamente, tendremos que hablar de Cuba". Las palabras del ministro de Exteriores, Marco Rubio, sobre Cuba también fueron muy duras. "A decir verdad, si yo fuera un estadista cubano hoy, estaría un poco preocupado", dijo Rubio, y Trump añadió que "el pueblo cubano tiene grandes dificultades".
Hay un planeta con ejercitos que podrían darle por el culo a zanahorio.
No nos llevaria a nada bueno pero en algún momento deberemos de darle la vuelta a planteamientos como el tuyo.
Los fascistas de todo el mundo, los de la "libertad y democracia, pero de la mía" están dando palmas con las orejas ante este pisoteo al Derecho Internacional y el resto solo pide calma y tranquilidad y que esto pase pronto. La nada, sin consecuencias.
Y como dice #5, después vendrán Colombia, Cuba, Panamá, Nicaragua y, si nadie le para, irá a por Groenlandia en un enfrentamiento abierto con la Unión Europea.
Y más vale que Canadá vaya colocando tropas en la frontera.
Este fascista es un serio peligro para la paz mundial.
Así se pudra EEUU.
Es disonancia cognitiva, porque tenía mucha admiración, pasó a cierta y luego a desolación... pero ya veo que hay una diferencia sustancial entre multimillonarios allí y gente trabajadora... pues como aquí.
Insisto; HdlgP.
Por mi parte, todo cuanto venga de EEUU es incomparable para mí.
Puto loco
Boicot a los productos USA, tocar el bolsillo a estos locos es la única forma de que entiendan algo.