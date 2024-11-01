edición general
Trump sobre la incursión de un dron ruso en Polonia: "Puede haber sido un error" [ENG]

El presidente Trump restó importancia el jueves a los drones rusos que entraron en el espacio aéreo de Polonia a principios de esta semana, calificándolo como un posible error, mientras que los líderes europeos lo han descrito como una provocación intencionada por parte de Moscú. «Puede haber sido un error. Puede haber sido un error», dijo Trump a los periodistas cuando salía de la Casa Blanca rumbo a Nueva York. «Pero en cualquier caso, no estoy contento con nada que tenga que ver con toda esa situación.

Herumel #2 Herumel
Débil con el Fuerte, Fuerte con el Débil, estos "líderes" ya me los conozco.

#7 ombresaco
#2 Puño de hierro, mandíbula de cristal, es otra

sotillo #10 sotillo
#2 Es que sus “intereses políticos” van de la mano

HeilHynkel #18 HeilHynkel
#2

Bueno, en realidad es que una cosas es mandar a un millón de ucranianos al cemeterio y otra jugartela a que se carguen todo tu país en una guerra total.

Es un quid pro quo. Los rusos se hacen los locos y hacen como que no saben que hay tropas OTAN en Ucrania y dicen que son mercenarios y este se hace el loco por otro lado, como con Irán.

RoterHahn #1 RoterHahn
Cuando el pirómano mayor del reino llama a la tranquilidad a sus subditos pirómanos menores.
El mundo está loco.
Tiempos interesantes nos tocan, cuando a gusto estaría aburriendome.

pingON #4 pingON
#1 serán interesante si llega a haber un futuro e historiadores en ese futuro .... para nostros sólo será un breve, fugaz en intenso resplandor .............................

Enésimo_strike #17 Enésimo_strike
#1 aquí todo el mundo es un belicista y un pirómano excepto al que ha prendido fuego a la paz en Europa y se dedica a hacer una guerra híbrida, cada vez más descarada, buscando a ver donde decimos “hasta aquí”.

Recordemos el contexto de la incursión de drones: Putin llega de China con su apoyo, hoy se inician maniobras en el este de Bielorrusia (entre otros sitios, todos al este de Rusia y Bielorrusia) y de fondo la guerra de Ucrania…

#6 Grahml
Polonia está contenta con Trump :palm:

Aquí el ministro de asuntos exteriores corrigiendo al tarado senil  media

sotillo #11 sotillo
#6 Pues le han puesto algo más que el culo durante mucho tiempo

#12 Grahml
#11 Y más que lo pondrán.

Los políticos estos son una mierda pinchada en un palo, capaces de destrozar sociedades creando guerras absurdas e innecesarias.

Observando el panorama político actual, nunca he "entendido" más en mi vida la situación pre apocalíptica de la II GM, con Hitler al frente y todos los países apoyándolo, siendo lo que era.

La putada, es que para cambiar esto, antes habrá cientos de miles de inocentes muertos.

HeilHynkel #15 HeilHynkel
#5

Animalico ... y se lo creerá y todo.

Donal_Trom #8 Donal_Trom
Lo que no es normal son las ganas de un enfrentamiento directo con Rusia de nuestros líderes europeos y menos normal todavía que en una parte significativa de la población apoyaría el enfrentamiento (eso sí, que sean otros los que vayan al frente a morir)  media

Dene #14 Dene
TACO!!!

camvalf #13 camvalf
Insisto, estos dos quieren volver a la época dorada de ambos países, la guerra fría.

Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
#0 el titular debería estar en plural, entraron 19 drones, no uno.

#19 Grahml *
#16 Cierto. Error en la traducción.

Si alguien pudiera corregir el titular a esto:

Trump sobre la incursión de drones rusos en Polonia: "Puede haber sido un error" [ENG]

Quedo agradecido desde ya.

#3 hokkien
Y si lo que se busca es que la OTAN intervenga?
Quien puede estar interesado en ello? Ucrania? USA?

#9 arreglenenlacemagico
Ya lo dijo el presidente de Portugal.
Trump es un activo ruso.


