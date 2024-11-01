Trump sobre la incursión de un dron ruso en Polonia: "Puede haber sido un error" [ENG]

El presidente Trump restó importancia el jueves a los drones rusos que entraron en el espacio aéreo de Polonia a principios de esta semana, calificándolo como un posible error, mientras que los líderes europeos lo han descrito como una provocación intencionada por parte de Moscú. «Puede haber sido un error. Puede haber sido un error», dijo Trump a los periodistas cuando salía de la Casa Blanca rumbo a Nueva York. «Pero en cualquier caso, no estoy contento con nada que tenga que ver con toda esa situación.
Bueno, en realidad es que una cosas es mandar a un millón de ucranianos al cemeterio y otra jugartela a que se carguen todo tu país en una guerra total.
Es un quid pro quo. Los rusos se hacen los locos y hacen como que no saben que hay tropas OTAN en Ucrania y dicen que son mercenarios y este se hace el loco por otro lado, como con Irán.
El mundo está loco.
Tiempos interesantes nos tocan, cuando a gusto estaría aburriendome.
Recordemos el contexto de la incursión de drones: Putin llega de China con su apoyo, hoy se inician maniobras en el este de Bielorrusia (entre otros sitios, todos al este de Rusia y Bielorrusia) y de fondo la guerra de Ucrania…
Aquí el ministro de asuntos exteriores corrigiendo al tarado senil
Los políticos estos son una mierda pinchada en un palo, capaces de destrozar sociedades creando guerras absurdas e innecesarias.
Observando el panorama político actual, nunca he "entendido" más en mi vida la situación pre apocalíptica de la II GM, con Hitler al frente y todos los países apoyándolo, siendo lo que era.
La putada, es que para cambiar esto, antes habrá cientos de miles de inocentes muertos.
Animalico ... y se lo creerá y todo.
Si alguien pudiera corregir el titular a esto:
Trump sobre la incursión de drones rusos en Polonia: "Puede haber sido un error" [ENG]
Quedo agradecido desde ya.
Quien puede estar interesado en ello? Ucrania? USA?
Trump es un activo ruso.