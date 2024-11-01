Trump sobre la incursión de un dron ruso en Polonia: "Puede haber sido un error" [ENG]

El presidente Trump restó importancia el jueves a los drones rusos que entraron en el espacio aéreo de Polonia a principios de esta semana, calificándolo como un posible error, mientras que los líderes europeos lo han descrito como una provocación intencionada por parte de Moscú. «Puede haber sido un error. Puede haber sido un error», dijo Trump a los periodistas cuando salía de la Casa Blanca rumbo a Nueva York. «Pero en cualquier caso, no estoy contento con nada que tenga que ver con toda esa situación.