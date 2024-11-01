edición general
Trump silencia a los expertos de FEMA y despierta temores sobre la insuficiente preparación ante desastres [ENG]

El 25 de agosto de 2025, casi 180 empleados actuales y antiguos de FEMA firmaron una carta abierta al Congreso. Su mensaje era urgente: la reestructuración de FEMA por parte de la administración Trump, desde los recortes presupuestarios hasta la designación de líderes sin la cualificación necesaria, amenaza con deshacer los avances logrados desde el huracán Katrina. En menos de veinticuatro horas, decenas de los firmantes fueron suspendidos con licencia administrativa pagada.

Kantinero #1 Kantinero
Le copia a nuestro PP o le copiamos ?

O quizás es que son reconocibles en cualquier lugar del planeta
elGude #2 elGude
Desde un punto de vista liberal, que cada uno haga una asociación y que se gestionen ellos mismos. Seguro que todos los que viven en zona de huracanes saben leer las presiones barométricas, cambios en la velocidad del viento y esas cosas para reconocer un huracán.


A no, que es un país, que disparan a los tornados para intentar detenerlos.

Vaya.
