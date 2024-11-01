Trump silencia a los expertos de FEMA y despierta temores sobre la insuficiente preparación ante desastres [ENG]

El 25 de agosto de 2025, casi 180 empleados actuales y antiguos de FEMA firmaron una carta abierta al Congreso. Su mensaje era urgente: la reestructuración de FEMA por parte de la administración Trump, desde los recortes presupuestarios hasta la designación de líderes sin la cualificación necesaria, amenaza con deshacer los avances logrados desde el huracán Katrina. En menos de veinticuatro horas, decenas de los firmantes fueron suspendidos con licencia administrativa pagada.