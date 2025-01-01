edición general
Trump se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto para poner fin a la invasión sobre Ucrania

Trump anunció que el 15 de agosto se reunirá en Alaska con Putin para abordar el posible fin de la guerra en Ucrania y un polémico intercambio territorial. El encuentro no está condicionado a una reunión con Zelenski, quien reclama participación y propone un formato trilateral. Trump ya advirtió a Putin sobre sanciones si no acepta un alto el fuego. Zelenski insiste en que Ucrania debe estar en las negociaciones y agradece la disposición estadounidense a buscar soluciones reales.

jm22381 #1 jm22381
Putin recupera Alaska en la reunión fijo :troll:
3
ezbirro #6 ezbirro
Perfecto para cerrar en falso la guerra y cuando le den la patada a Trump reabrirla otra vez, una pesadilla para Europa.
1
Connect #4 Connect
Zelenski, te queda en ese puesto de presidente, lo que tarden en firmar estos dos su acuerdo. Imagino que será una de las exigencias de Putin y Trump estará encantado de quitarse de enmedio a ese mocoso.
1
Pertinax #5 Pertinax *
#4 En dos semanas ya no queda rastro del mocoso. Fijo.
1
jm22381 #8 jm22381
Y Putin acepta porque hay una orden de arresto de la CPI contra él que no se va a ejecutar así que su presencia allí es otra humillación a las leyes internacionales
0
cocolisto #3 cocolisto
En todos los morros a la UE y a Ucrania.Nunca nadie tan pintón pintó tan poco.
0
#7 CosaCosa
#3 el problema era que había gente se creía que Europa o ucrania pintaban algo.

Supongo que se creen siempre las mentiras que cuentan en la tele
0
suppiluliuma #10 suppiluliuma *
#7 Efectivamente. Los que llevan tres años resistiendo una invasión son venusianos. Por eso los ucranianos no pintan nada.
0
suppiluliuma #9 suppiluliuma
Resumen de comentarios de este envío: Zazis de MNM festejando la feliz unión del imperialismo ruso y el imperialismo americano. También son fans del Estado libre del Congo.
1
calde #2 calde *
Una nuke lanzada ahí con precisión... :roll:

O ya puestos... a quién le importa Alaska! xD
0

