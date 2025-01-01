Trump se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto para poner fin a la invasión sobre Ucrania

Trump anunció que el 15 de agosto se reunirá en Alaska con Putin para abordar el posible fin de la guerra en Ucrania y un polémico intercambio territorial. El encuentro no está condicionado a una reunión con Zelenski, quien reclama participación y propone un formato trilateral. Trump ya advirtió a Putin sobre sanciones si no acepta un alto el fuego. Zelenski insiste en que Ucrania debe estar en las negociaciones y agradece la disposición estadounidense a buscar soluciones reales.