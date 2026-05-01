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Trump retirará 5.000 soldados estadounidenses de Alemania

Donald Trump retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios del Pentágono.

| etiquetas: trump , alemania , tropas , eeuu , pentágono
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6 comentarios
8 2 1 K 113 actualidad
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
No cunda el pánico, aun quedan allí unos 31000 soldados. Me pregunto dónde destinarán a estos 5000 a repartir democracia, ¿Irán?
2 K 39
azathothruna #2 azathothruna
#1 Estar de vago en alemania a estar a tiro de drones.
Que puede malir sal?
0 K 12
#5 R2dC
#1 No eran como 80.000 en alemania?
0 K 8
Sr.No #3 Sr.No
Jajajaja pero si Alemania son los lameculos!! Es de España de donde los tienes que quitar, que es la que ha sido un coñacito diciendo que no subía el gasto militar o que no te dejaba usar las bases operadas conjuntamente :troll:
1 K 26
PeterDry #4 PeterDry
A vuestra puta casa de una vez. Sin bases en imperialismo se acaba.
0 K 9
#6 NanakiXIII
El truco es retirar soldados pero nunca la totalidad, no vaya a ser que mañana interese meter más.

Somos gilipollas. Alemanes y también españoles.
0 K 7

menéame