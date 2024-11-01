edición general
Trump responde a una niña que dijo que no quiere carbón por Navidad: «El carbón es limpio y bonito; por favor, recuerda eso» [ENG]

El presidente Donald Trump tuvo un breve cruce con una niña que dijo que no quería que Papá Noel le trajera carbón por Navidad. Trump atendió llamadas de niños de todo el país en Nochebuena, informándoles de dónde se encontraba Papá Noel, según NORAD. El presidente también preguntó a los niños qué querían por Navidad. Después de decirle a Amelia, de Kansas, que Papá Noel estaba en Suecia, Trump le preguntó qué quería por Navidad, lo que dio lugar a este intercambio: TRUMP: ¿Qué te gustaría que te trajera Papá Noel? AMELIA: Eh… carbón no.

Por eso en Mar a lago tiene minas de carbon en lugar de campos de golf y lagos. :troll:
Basicamente le dijo que le guste ser pobre.
Tipica idea de los facha (no los votantes, que son los credulos)
#1 yo no dejaria a una niña pequeña arrimarse demasiado al pedofilo en jefe, por lo que sea xD
No tengo claro si es el malo o el tonto de las películas.

O las dos cosas.
Puto POTUS...
El carbón limpio dice.

Qué reputisimo desastre.
Bonito va por gustos, pero desde luego amigo Donald limpio no es
Podría haber sido peor. Podría haberle preguntado por la energía nuclear y haberle sugerido a la niña chupar uranio enriquecido para evitar el COVID...
