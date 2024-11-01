Trump responde a una niña que dijo que no quiere carbón por Navidad: «El carbón es limpio y bonito; por favor, recuerda eso» [ENG]  

El presidente Donald Trump tuvo un breve cruce con una niña que dijo que no quería que Papá Noel le trajera carbón por Navidad. Trump atendió llamadas de niños de todo el país en Nochebuena, informándoles de dónde se encontraba Papá Noel, según NORAD. El presidente también preguntó a los niños qué querían por Navidad. Después de decirle a Amelia, de Kansas, que Papá Noel estaba en Suecia, Trump le preguntó qué quería por Navidad, lo que dio lugar a este intercambio: TRUMP: ¿Qué te gustaría que te trajera Papá Noel? AMELIA: Eh… carbón no.