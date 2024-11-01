edición general
Trump reconoce que los agricultores están siendo perjudicados por sus aranceles [ENG]

Donald Trump ha reconocido que los agricultores estadounidenses estaban sufriendo por sus aranceles, y prometió ayudarlos. El presidente estaba presumiendo del dinero que estaban generando los aranceles en Estados Unidos el jueves, cuando hizo esta confesión a medio camino. "Vamos a tomar parte de ese dinero de los aranceles que hemos recaudado y se lo vamos a dar a nuestros agricultores, que durante un tiempo van a verse perjudicados hasta que los aranceles empiecen a beneficiarlos," dijo Trump.

javibaz #2 javibaz
Eso, ¿No se le parece mucho al comunismo?
#4 DenisseJoel
#2 Es como el comunismo, pero sin sanidad, educación y baños termales. Comunismo para paletos.
#3 Grahml
Resumiendo, ha aumentado los impuestos a los estadounidenses (recordemos que ese dinero "recaudado" procede precisamente de los agricultores y demás consumidores en EEUU), para crear "ayudas" en un sector que de por sí no es rentable.

Disminución de la rentabilidad del sector, creada precisamente por las políticas económicas y migratorias extremas aplicadas por Trump.

:palm:


Si es que mas destructivo no se puede ser.
amimeconvirtioengrillo #1 amimeconvirtioengrillo
Paguitas buenas!!
jm22381 #6 jm22381
Te quito mediante impuestos y te doy ayudas. Para ese camino no hacía falta tantas alforjas.
Dragstat #5 Dragstat
"se lo vamos a dar a nuestros agricultores [...] hasta que los aranceles empiecen a beneficiarlos"

Deseoso estoy de ver cómo funciona este mecanismo mágico.
#7 pirat
No sé que dirán los que van de liberales, pero por sus actos es uno de los gobiernos mas "intervencionistas" en la economía con que se pueda comparar, y no precisamente para frenar la desigualdad...
#8 pirat *
No sé que dirán los que van de liberales, pero por sus actos es uno de los gobiernos mas "intervencionistas" en la economía con que se pueda comparar, y no precisamente para frenar la desigualdad...
Aparte, si al final todas las agriculturas son deficitarias y necesitan ser subvencionadas, justifica por cuestiones estratégicas y de soberanía el hacerlo con la propia. Yo incluso iría mas allá y crearía una empresa estatal de producción y distribución alimentaria para evitar la sumisión…   » ver todo el comentario
