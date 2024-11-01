Trump reconoce que los agricultores están siendo perjudicados por sus aranceles [ENG]

Donald Trump ha reconocido que los agricultores estadounidenses estaban sufriendo por sus aranceles, y prometió ayudarlos. El presidente estaba presumiendo del dinero que estaban generando los aranceles en Estados Unidos el jueves, cuando hizo esta confesión a medio camino. "Vamos a tomar parte de ese dinero de los aranceles que hemos recaudado y se lo vamos a dar a nuestros agricultores, que durante un tiempo van a verse perjudicados hasta que los aranceles empiecen a beneficiarlos," dijo Trump.
| etiquetas: trump , agricultores , aranceles , perjudicados
Disminución de la rentabilidad del sector, creada precisamente por las políticas económicas y migratorias extremas aplicadas por Trump.
Si es que mas destructivo no se puede ser.
Deseoso estoy de ver cómo funciona este mecanismo mágico.
Aparte, si al final todas las agriculturas son deficitarias y necesitan ser subvencionadas, justifica por cuestiones estratégicas y de soberanía el hacerlo con la propia. Yo incluso iría mas allá y crearía una empresa estatal de producción y distribución alimentaria para evitar la sumisión… » ver todo el comentario