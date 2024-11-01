Trump reconoce que los agricultores están siendo perjudicados por sus aranceles [ENG]

Donald Trump ha reconocido que los agricultores estadounidenses estaban sufriendo por sus aranceles, y prometió ayudarlos. El presidente estaba presumiendo del dinero que estaban generando los aranceles en Estados Unidos el jueves, cuando hizo esta confesión a medio camino. "Vamos a tomar parte de ese dinero de los aranceles que hemos recaudado y se lo vamos a dar a nuestros agricultores, que durante un tiempo van a verse perjudicados hasta que los aranceles empiecen a beneficiarlos," dijo Trump.